L'Équipe: Olympique Lyon richt vizier op Spanje na drama bij Depay

De kans is groot dat Olympique Lyon in januari de winterse transfermarkt opgaat.

De Franse club kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Memphis Depay én Jeff Reine-Adélaïde, die beiden zondagavond in het thuisduel met Stade (0-1) een zware knieblessure opliepen.

Ze scheurden de kruisband van respectievelijk de linker- en de rechterknie en staan zeker een half jaar aan de kant. Het dubbele blessureleed is een hard gelag voor , dat eerder deze maand in extremis overwintering in de afdwong.

In aanloop naar de dubbele ontmoeting met in de Champions League zal de selectie van Rudi Garcia van vers bloed worden voorzien, zo voorziet L'Équipe dinsdagavond.

De Franse sportkrant claimt dat het vizier van les Gones op de Spaanse competitie is gericht. Olympique Lyon en hebben sinds maandag contact over Thomas Lemar, zo klinkt het.

De Spaanse topclub zou technisch directeur Juninho Pernambucano hebben laten weten dat men bereid is om de wereldkampioen op huurbasis te laten gaan.

Wel moeten de Fransen dan akkoord gaan met het overnemen van diens jaarsalaris van 4,8 miljoen euro netto en een verplichte optie tot koop van 65 miljoen euro.

Lemar werd anderhalf jaar geleden voor vijf miljoen euro minder van overgenomen. Het verstandshuwelijk tussen Lemar en Atlético is vooralsnog geen succes gebleken en vooral dit seizoen lijkt hij niet in de plannen van Diego Simeone voor te komen.

Daarnaast is ook Kévin Gameiro van in beeld om de spitspositie te versterken. De aanvaller moet in Oost-Spanje genoegen nemen met een reserverol en komt hooguit als vervanger van Rodrigo of Maxi Gómez, of als pinchhitter, binnen de lijnen.