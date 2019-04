L'Équipe: Olympique Lyon luistert naar aanbiedingen voor Depay

Fans van Olympique Lyon gaan een onrustige zomer tegemoet. De club is nog niet zeker van de derde plaats in Ligue 1.

Met nog vijf competitieduels te gaan hoopt het team van Bruno Génésio, die na dit seizoen vertrekt, in elk geval derde te worden en zich voor de voorrondes van de te plaatsen. Het gat met nummer twee is 'maar' zes punten. Die plek geeft recht op een toegangsbewijs voor de groepsfase. De -club is volgens L'Équipe achter de schermen flink bezig met de invulling van de selectie, ongeacht de eindnotering.



De vrijdageditie van de sportkrant sluit niet uit dat meerdere spelers groen licht van voorzitter Jean-Michel Aulas zullen krijgen om naar een andere club te gaan. De toekomst van Nabil Fekir en Tanguy Ndombélé lijkt sowieso buiten Lyon te liggen. Fekir heeft na het mislopen van een transfer naar , vorig jaar zomer, een herenakkoord met Aulas: Les Gones zullen alle medewerking verlenen aan een transfer. Ndombélé geniet interesse van , en Paris Saint-Germain en Aulas acht komende zomer als hét moment om de hoofdprijs voor de middenvelder te kunnen eisen én ontvangen.



staat ook welwillend tegenover een zomers vertrek van een handvol spelers, indien geïnteresseerde clubs marktconforme bedragen bieden. Eén van die spelers is Memphis Depay. De aanvaller kende een formidabel 2017/18 in het tenue van L'OL , maar slaagt er dit seizoen niet in om zijn statistieken van afgelopen seizoen te evenaren. Hij raakte dit kalenderjaar zelfs enige tijd zijn basisplaats kwijt. Het contract van de 25-jarige Oranje-international loopt nog twee seizoenen door en derhalve is komende zomer voor de club hét moment om nog een relatief hoog bedrag voor de ex-speler van en Manchester United te kunnen vangen. Liverpool zou de situatie nauwlettend volgen.



Lucas Tousart, ex-PSV'er Marcelo en Maxwel Cornet zitten in dezelfde situatie als Depay: afhankelijk van eventuele biedingen zal men tot verkoop overgaan. Marcelo, die dit seizoen een onbetwiste basiskracht is, wordt komende maand 32 jaar en heeft nog een contract tot medio 2021. De directie zou ook, verrassenderwijs, welwillend staan tegenover aanbiedingen voor Tousart, die maandag 22 jaar wordt en nog tot medio 2023 op de loonlijst staat. De middenvelder zou te wisselvallig presteren, zo klinkt het. Dat gaat naar verluidt helemaal op voor Cornet: de 22-jarige Ivoriaans international schommelt ook in zijn vierde seizoen tussen bank en basis en scoorde slechts zes keer. Pogingen om zijn contract te verlengen liepen eerder op niets uit en ondertussen heeft hij zich aan een Duits managementbureau verbonden.



De komst van Eric Bailly zou voor Lyon de hoogste prioriteit genieten. De verdediger mag Manchester United naar verluidt aan het einde van het seizoen verlaten, na een moeizame voetbaljaargang voor club én speler. De Premier League-club zou bereid zijn om Bailly voor minder dan het aankoopbedrag van 36 miljoen euro te laten gaan. Ook ploeggenoot Victor Lindelöf zou interesse van L'OL genieten.



Voor het middenveld zouden -captain Valentin Rongier, Flavien Tait (Angers), Algerijns international Ismaël Bennacer ( ), Edimilson Fernandes ( , verhuurd aan ) en Zwitsers international Djibril Sow (Young Boys) als toekomstige versterkingen worden gezien. Aulas gaat ervan uit dat er ook aanbiedingen voor Ferland Mendy, Houssem Aouar en Martin Terrier zullen binnenkomen, maar de club zal geen medewerking aan een transfer verlenen. Volgens de sportkrant zal Génésio aan de club verbonden blijven en mogelijk de rol van technisch directeur gaan vervullen.