L'Équipe neemt uitblinkende Ajacied op in Champions League-sterrenteam

Hakim Ziyech is door L'Équipe opgenomen in het sterrenelftal van de groepsfase in de Champions League.

De spelmaker van krijgt een 6,83 als gemiddeld rapportcijfer. Alleen topscorer met tien doelpunten Robert Lewandowski (7,2) wordt nog beter beoordeeld door de Franse sportkrant. Ziyech kwam tot twee doelpunten en vier assists in de poulefase, al was dat niet voldoende voor de Amsterdamse club om de achtste finale te bereiken.

is hofleverancier, want naast Lewandowski krijgen ook Kingsley Coman en Corentin Tolisso een eervolle vermelding. Verder is het een gemêleerd gezelschap, want in totaal zijn er spelers van negen verschillende clubs opgenomen.

In de verdediging bijvoorbeeld is een plaatsje ingeruimd voor José Gayá, die er met voor zorgde dat Ajax na de winterstop niet langer in het miljardenbal uitkomt.

Kalidou Koulibaly is door zijn goede prestaties namens in de volgens diverse media op de radar verschenen van . De Koninklijke zou bereid zijn om vijftig miljoen euro neer te leggen, met Luka Modric als onderdeel van de miljoenendeal.

Naar verluidt vraagt Napoli minstens 120 miljoen euro voor de fysiek sterke mandekker. Koulibaly heeft in de achterste linie naast Gayá assistentie van Juan Cuadrado en Thiago Silva, met Marc-André ter Stegen daarachter als doelman.

wist , en Zenit Sint-Petersburg achter zich te houden in de groepsfase van de Champions League. Het levert Emil Forsberg een plaats op in het sterrenensemble van L'Équipe .

Lyon levert een speler, al is dat niet Memphis Depay, die tegen Leipzig nog voor de cruciale 2-2 zorgde. Er is meer geluk voor ploeggenoot Houssem Aouar, die eveneens tot scoren kwam tegen de opponent uit Duitsland.