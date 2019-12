L'Équipe: Memphis Depay weet al dat hij het EK zal missen

Memphis Depay scheurde afgelopen zondag in de thuiswedstrijd van Olympique Lyon tegen Stade Rennes (0-1) de voorste kruisband in zijn linkerknie af.

De 25-jarige aanvaller moet onder het mes en wacht een maandenlange revalidatie. Waar eerder de kansen op deelname aan het EK van komende zomer met Oranje nog klein werden geschat, schrijft L'Équipe nu dat Depay al weet dat het toernooi niet haalbaar is.

De Franse sportkrant schrijft dat het onmogelijk is om voor het begin van EK volledig te herstellen van een kruisbandblessure, waardoor Depay reeds weet dat het toernooi onhaalbaar is. Als voorbeeld wordt Radamel Falcao aangehaald, die in januari 2014 zijn voorste kruisband afscheurde en vervolgens alles op alles zette op het WK te kunnen spelen met Colombia.

Ondanks de versnelde revalidatie moest de spits het toernooi aan zich voorbij laten gaan, terwijl het hem vervolgens twee jaar kostte om weer terug op niveau te komen.

Het is nog onduidelijk waar Depay geopereerd zal worden. De aanvaller van overweegt de oversteek naar de Verenigde Staten te maken, waar Zlatan Ibrahimovic twee jaar geleden door specialist Freddie Fu in Pittsburgh geholpen werd. Dat Depay een liefhebber van de Amerikaanse cultuur is, speelt volgens L'Équipe mee in deze beslissing.

Ploeggenoot Jeff Reine-Adélaïde, die ook recent zijn voorste kruisband afscheurde, heeft op korte termijn een afspraak met specialist Bertrand Sonnery-Cottet en neemt daarna een besluit over zijn revalidatietraject.

Olympique Lyon wil in ieder geval dat Depay en Reine-Adélaïde zo snel mogelijk onder het mes gaan, omdat daarna het revalidatietraject start. De club zou het liefst zien dat het tweetal nog deze week geopereerd wordt.

Tegelijkertijd overweegt Olympique Lyon mede door de blessuregevallen in januari de transfermarkt op te gaan. Le Parisien schrijft dat les Gones de pijlen gericht hebben op Thomas Lemar van , Lucas Digne van en Steven Nzonzi, die door verhuurd is aan .