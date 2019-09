L'Équipe is vernietigend met een 2; Gullit schrikt van wereld van verschil

Eden Hazard heeft allerminst kunnen imponeren tijdens zijn basisdebuut voor Real Madrid.

De aanvaller speelde woensdagavond een marginale rol in de kansloze uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (3-0) en zijn optreden wordt bijzonder kritisch ontvangen door de internationale pers. L'Équipe is nog het meest vernietigend en deelt een twee uit aan de Belg.

Het Spaanse AS schrijft dat Hazard 'vermist' was in het Parc des Princes. "Eden Hazard liet op de linkerflank wel zijn kwaliteiten zien, maar bij Real wordt er meer verwacht en momenteel kan hij die uitdaging niet aan", oordeelt men.

"Hij werd samen met James Rodríguez als eerste vervangen. Hazard is nog steeds niet fysiek in orde en dat is dodelijk voor zijn prestaties." Marca stelt dat het voor Hazard een avond was om zich te bewijzen als galáctico , maar dat hij vrijwel de hele wedstrijd 'anoniem' was.

"Hazard verstopte zich niet, maar hij was niet de hoofdrolspeler. Hij mist zijn beste niveau. Daarom haalde Zinédine Zidane hem bij een 2-0 stand van het veld", aldus het Madrileense sportblad. De Gazet van Antwerpen in België is iets positiever en stelt dat Hazard te weinig in stelling werd gebracht door zijn ploeggenoten. "Zijn laatste wapenfeit? Een mislukte dribbel in het zestienmetergebied, waarna hij twintig minuten voor tijd teleurgesteld naar de kant werd gehaald. De echte Eden moet Real nog zien."

Ruud Gullit was bij beIN Sports analist tijdens de wedstrijd en schrok van het optreden van de buitenspeler. De oud-topvoetballer merkt een wereld van verschil tussen de Hazard van en de Hazard van . "Hij werd geneutraliseerd. We herinneren hem van Chelsea: hij was zó aanwezig, in alles wat hij deed. Dat kan hij nu niet bewerkstelligen", aldus Gullit. "Het is pas zijn eerste basisplek, dus hij heeft wat tijd nodig. Maar zeker aan zijn kant van het veld oogt Real Madrid onmachtig."