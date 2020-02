L'Équipe: Haastig Barcelona meldde zich op allerlaatste moment bij PSG

Barcelona heeft op het allerlaatste moment een poging gewaagd om Edinson Cavani te halen, zo meldt L'Équipe zaterdag.

De Catalanen wilden de 32-jarige spits aantrekken als vervanger van de geblesseerde Luis Suárez en waren er al snel uit met Paris Saint-Germain. Cavani trok echter de stekker uit de transfer.

Cavani zou het niet zien zitten om de concurrentie aan te gaan met zijn landgenoot Suárez, wanneer laatstgenoemde terugkeert van zijn knieblessure. Suárez werd in januari geopereerd aan zijn meniscus en wordt in april terugverwacht. Cavani en Suárez vormen bij het nationale elftal van Uruguay al jaren een succesvol duo: beide aanvallers hebben meer dan honderd interlands voor het Zuid-Amerikaanse land achter hun naam.

Ook de interesse van heeft naar verluidt een rol gespeeld in de beslissing van Cavani om af te wijzen. De ervaren spits zag de overgang naar het Wanda Metropolitano erg zitten en bereikte zelfs een mondeling akkoord met de Madrilenen, maar op het laatste moment ketste de transfer af.

Volgens Mundo Deportivo eiste Walter Fernando, de broer en zaakwaarnemer van Cavani, een commissie van achttien miljoen euro en stond dat de overgang in de weg.

Barcelona heeft in januari naarstig gezocht naar een (tijdelijke) vervanger van Suárez, maar slaagde er niet in om de gewenste versterking aan te trekken. Door een speciale regel bij blessuregevallen mag de Spaanse club nog wel een speler halen van een competitiegenoot.

"Als het mogelijk is, willen we een aanvaller die multifunctioneel is", zei trainer Quique Sétien zaterdag op de persconferentie.

Volgens Sport zijn Willian José ( ), Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Loren Morón ( ) en Ángel Rodríguez ( ) in beeld om de vacature bij Barcelona in te vullen. "We hebben een paar namen in gedachten, maar het is niet gemakkelijk op dit moment", zegt Sétien.

"De markt is wat het is en we moeten in de eerste plaats toestemming krijgen om iemand te halen. Maar het is duidelijk dat we een nummer negen nodig hebben om ons te helpen."