L'Équipe: Di María zeker van basisplaats; keuze tussen Mbappé en Neymar

Paris Saint-Germain begint dinsdagavond aan de kraker in de Champions League tegen Real Madrid zonder Neymar.

Dat weten diverse Franse media te melden, waaronder L'Équipe en Le Parisien.

Trainer Thomas Tuchel heeft voor het eerst sinds lange tijd zijn vijf belangrijkste aanvallers ter beschikking en kiest ervoor om zijn Braziliaanse ster te sparen.

Tuchel kiest naar verluidt voor een driemansvoorhoede die bestaat uit Kylian Mbappé, Mauro Icardi en Ángel Di María.

De oefenmeester wil koste wat kost vasthouden aan een 4-3-3-formatie en heeft daarom geen plaats voor Neymar en Edinson Cavani, die op de bank plaats moeten nemen tegen Real.

Tuchel zal dat zijn spelers dinsdagmiddag in de laatste teambespreking mededelen, zo weten de Franse media.

Neymar kwakkelt al het hele seizoen met blessures en keerde afgelopen vrijdag na een maand afwezigheid terug tegen OSC (2-0 winst).

is in de al verzekerd van de volgende en Tuchel wenst daarom geen risico's te nemen met Neymar. Zijn positie wordt ingenomen door Mbappé, die tegen Lille nog op de bank begon.

Di María is dit seizoen met afstand de meest bepalende speler van PSG en staat op dit moment dan ook bovenaan de pikorde van Tuchel wat betreft de posities aan de buitenkant van de aanval.

In de spits heeft Icardi de concurrentiestrijd gewonnen van Cavani, waardoor het voor de laatste plek in de aanval gaat tussen Mbappé en Neymar. Dinsdagavond wordt het pleit dus beslecht in het voordeel van eerstgenoemde.