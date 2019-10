L'Équipe deelt voor twaalfde keer in geschiedenis een tien uit

Bayern München won dinsdagavond met maar liefst 2-7 van Tottenham Hotspur en Serge Gnabry was de grote man aan de kant van der Rekordmeister.

De aanvaller nam vier van de zeven Duitse treffers voor zijn rekening en wordt een dag na de wedstrijd door L'Équipe in een bijzonder rijtje gezet.

De Duits international krijgt voor zijn wedstrijd van de gezaghebbende Franse sportkrant namelijk een tien en is daarmee de elfde speler ooit die die eer te beurt valt. Gnabry treedt in de voetsporen van Lucas Moura, die als laatste de maximale score kreeg van L'Équipe . Het optreden van de Braziliaan in de return van de halve finales van de van vorig seizoen tegen werd toen eveneens beoordeeld met een tien.

Verder hebben onder meer Dusan Tadic, voor de wedstrijd tegen van vorig seizoen, Neymar, voor zijn vier goals tegen namens Paris Saint-Germain op 17 januari van het afgelopen jaar en Robert Lewandowski, voor zijn vier goals tegen Real Madrid in het shirt van in 2013, een tien gekregen. Lionel Messi is zelfs tweemaal beloond met het hoogste cijfer: eenmaal voor zijn vierklapper tegen in 2010 en eenmaal voor zijn vijfklapper tegen in 2012.

Franck Sauzée (1988), Bruno Martini (1988), Oleg Salenko (1994), Lars Windfeld (1997) en Carlos Eduardo (1994) kregen in het verleden eveneens allemaal een tien van L'Équipe.

Gnabry is met zijn vier doelpunten overigens de twaalfde speler in de geschiedenis van de Champions League met een kwartet aan goals in een enkele wedstrijd op zijn naam. Cristiano Ronaldo was met vier doelpunten met Real Madrid tegen Malmö FF in 2015 de laatste speler die viermaal scoorde in een duel in het miljardenbal. Marco van Basten was de eerste speler die ooit viermaal scoorde in een enkele wedstrijd in het toernooi. Hij nam in november 1992 namens de gehele productie in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen IFK Göteborg voor zijn rekening.