L'Équipe: Champions League-uitblinkers Ajax staan er goed op bij PSG

Paris Saint-Germain volgt de verrichtingen van David Neres en Donny van de Beek nauwgezet, zo claimt L'Équipe donderdag.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde sportkrant houdt de koploper van de het tweetal al langer in de gaten. Hun sterke optredens tegen (1-1) van woensdagavond lijken de belangstelling nieuw leven in te blazen.

"In de vorige ronde droegen Dusan Tadic, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech de vaandel, maar overal zijn er goede spelers bij ", schrijft L'Équipe. Van de Beek zou al 'lange tijd' in de gaten worden gehouden door scouts van . Ook de namen van en worden genoemd. De middenvelder behoorde woensdag tot de grote uitblinkers tegen Juventus, wat ook gezegd kan worden over Neres.



De Braziliaan, die het enige doelpunt van Ajax maakte, wordt gevolgd 'door PSG en andere grote Europese clubs'. Sky Italiaroept donderdag in een analyse in herinnering dat Ajax in januari een bod van meer dan 43 miljoen euro op de buitenspeler weigerde. "Als je hem gisteren zag spelen, was dat een koopje." Van de Beek en Neres hebben allebei een contract tot de zomer van 2022 bij Ajax.



Overigens maakte Le Parisienzaterdag nog melding van de belangstelling uit Parijs voor twee andere Ajacieden: Daley Blind en Matthijs de Ligt. De komst van laatstgenoemde wordt een moeilijk verhaal, daar de beste papieren lijkt te hebben. Thomas Tuchel liet zich zaterdag tijdens de wekelijkse persconferentie ontvallen dat hij 'drie of vier' nieuwe spelers wil verwelkomen in de zomer, onder wie twee centrumverdedigers. Eerder liep PSG de komst van Frenkie de Jong nog mis.