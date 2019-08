L'Équipe: Bayern vindt voor veertig miljoen euro opvolger van Sanches

Bayern München staat op het punt om Renato Sanches te verkopen aan Lille OSC en zal direct daarna zijn vervanger presenteren.

Dat meldt L'Équipe vrijdagmiddag. De grootmacht licht volgens de Franse krant de transferclausule van Marc Roca, die daarmee voor veertig miljoen euro overkomt van .

Roca, die nog tot 2022 vastlag in en daarom niet voor minder dan veertig miljoen euro weg mocht, tekent naar verluidt een vijfjarig contract in München. Eerder deze zomer maakte de middenvelder indruk op het EK Onder-21, dat hij met Spanje wist te winnen. In de halve finale tegen Frankrijk (4-1) maakte hij een doelpunt.

Er was meer belangstelling voor de middenvelder: eerder berichtte Mundo Deportivo over de interesse van , dat Roca zou zien als alternatief voor Paul Pogba, Christian Eriksen en Donny van de Beek. 'Zijn progressie is duidelijk merkbaar, en op de burelen van Real Madrid denkt men dat hij over twee jaar een belangrijke speler is in de nationale ploeg van Spanje', schreef de krant.

De 22-jarige Roca is onlangs begonnen aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Espanyol. De linkspoot doorliep de hele jeugdopleiding van de club en maakte in 2016 zijn debuut voor los Pericos .

De controleur speelde tot nu toe 69 competitiewedstrijden in LaLiga, waarin hij eenmaal tot scoren kwam.