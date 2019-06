L'Équipe: Achttienvoudig Oranje-international hoopt op terugkeer naar PSV

Erik Pieters lijkt open te staan voor een terugkeer naar Nederland. De dertigjarige linksback is aan het einde van deze maand transfervrij.

Volgens L'Équipe wacht Pieters op een aanbod van . Hij speelde in het verleden al eens vijf seizoenen voor PSV en zou bij de Eindhovense club de mogelijke opvolger van Angeliño kunnen worden.



Angeliño is hard op weg naar , dat naar verluidt gebruik gaat maken van een terugkoopclausule en de Spaanse linkerverdediger voor ongeveer twaalf miljoen euro gaat overnemen van PSV. De club van trainer Mark van Bommel zal zodoende op zoek moeten naar een vervanger voor Angeliño en het is niet ondenkbaar dat de naam van Pieters gevallen is op de burelen van het Philips Stadion.



Pieters speelde tussen 2008 en 2013 vijf seizoenen voor de Brabanders, alvorens hij voor een kleine vier miljoen euro naar Stoke City verkaste. De achttienvoudig international van het loopt eind deze maand uit zijn contract bij de Engelse club en zal dan transfervrij op te pikken zijn.



Het afgelopen seizoen kwam Pieters op huurbasis uit voor en die club zou de samenwerking met jeugdexponent van graag willen verlengen. De speler heeft een aanbieding op zak van Denizlispor, aankomend seizoen nieuw op het hoogste niveau in Turkije, maar hij hoopt naar verluidt vooral op een aanbieding van PSV, zo weet L'Équipe. Of de Eindhovenaren al contact hebben gehad met Pieters, weet de Franse sportkrant niet te melden.