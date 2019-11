Leonid Slutsky stapt direct op bij Vitesse na nieuwe nederlaag

Leonid Slutsky vertrekt bij Vitesse. De Russische coach laat meteen na de 3-2 nederlaag tegen sc Heerenveen weten dat hij stopt bij de Arnhemmers.

"Hier eindigt mijn periode bij . Ik heb geprobeerd de spelers vertrouwen te geven, maar ik stop er nu mee." Vitesse verloor in voor de vijfde keer op rij in de en evenaarde hiermee een negatief clubrecord.

Vitesse kwam op bezoek bij Heerenveen nog op een 0-2 voorsprong dankzij goals van Tim Matavz en Bryan Linssen. De Friezen produceerden echter een comeback en mochten uiteindelijk juichen na negentig minuten spelen: 3-2.

Na de vijfde nederlaag op rij heeft de Rus nu besloten dat het klaar is. Slutsky was sinds medio 2018 trainer bij Vitesse en eindigde vorig seizoen met de club als vijfde.

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat een club van mij vijf keer op een rij heeft verloren", vertelt Slutsky in gesprek met FOX Sports. "Ik heb hard gewerkt, maar ik moet ook aan de club, de spelers en de fans denken."

Lees beneden verder

"Misschien dat iemand anders de boel er weer bovenop krijgt. Het was een fantastische tijd. Ik bedank de supporters van Vitesse en iedereen bij de club."

Het vertrek van Slutsky komt niet uit de lucht vallen, aangezien Vitesse in de afgelopen periode amper punten haalde. De Rus stond hevig onder druk en mogelijk had de clubleiding ingegrepen als de coach het tij niet snel had kunnen keren.

Overigens werd Slutsky in eigen land al gelinkt aan diverse clubs. Onder meer Rubin Kazan en Dinamo Moskou zouden interesse hebben in de oefenmeester.