Leonid Slutsky lacht om rappende zoon: "Ik zit al boven het miljoen views"

De vraag is of de geschorste Leonid Slutsky zondag tijdens het -duel tussen en op zijn plek op de tribune kan blijven zitten. De oefenmeester, geschorst na zijn tirade jegens scheidsrechter Serdar Gözübüyük, is immers bijzonder nerveus en zit tijdens wedstrijden nooit rustig op de bank. Slutsky kan dan ook niet beloven dat hij in De Galgenwaard rustig op zijn tribunestoeltje gaat en blijft zitten.

"Misschien kan ik ook op de tribune heen en weer lopen, als ik er de ruimte voor heb. En kunnen er wat mensen aan de kant gaan om ruimte voor me te maken. Ik kan mijn gedrag tijdens de wedstrijd niet voorspellen", vertelt Slutsky zaterdag in De Telegraaf . Hij moest in zijn trainersloopbaan slechts één keer eerder op de tribune plaatsnemen en dat was alweer dertien jaar geleden, bij FK Moskou.



Slutsky laat de wedstrijdcoaching over aan zijn rechterhand Oleg Yarovinsky en denkt dat het niet nodig gaat zijn om tijdens de wedstrijd te bellen. Hij gaan van tevoren alles bespreken en proberen alle mogelijke scenario's te voorspellen. "Als er zich een heel ongebruikelijke situatie voordoet, dan denk ik dat we op dat moment daarvoor wel een oplossing vinden", geeft de trainer van Vitesse te kennen.



De tirade van Slutsky jegens Gözübüyük ging al snel viraal en dat gold al helemaal voor een filmpje waarin zijn betoog werd ondersteund door rapbeats. Zoon Dmitry Slutsky is in Rusland druk bezig met het maken van rapmuziek en zal de virale video met argusogen hebben bekeken. "Mijn zoon heeft al zoveel uren in die rapmuziek gestopt, maar nog nooit zoveel succes gehad als ik nu. Hij is jaloers. Zijn maximumaantal views is 200.000 en ik zit al boven het miljoen", besluit Slutsky lachend.