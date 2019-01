Leonardo hangt vuile was buiten en komt met harde woorden voor Higuaín

Gonzalo Higuaín is bezig aan een teleurstellend seizoen in dienst van AC Milan en het geduld van de clubleiding lijkt op te raken.

De aanvaller kwam weliswaar tot scoren in de laatste competitiewedstrijd, op 29 december tegen SPAL (2-1 zege), maar hij stond in de periode daarvoor negen opeenvolgende wedstrijden droog. Ondertussen wordt hij met een transfer in verband gebracht.



Higuaín wordt dit seizoen gehuurd van Juventus; Milan heeft een optie tot koop van 36 miljoen euro. Volgens diverse Engelse kranten heeft Chelsea echter het vizier gericht op de Argentijn, die zijn 'huurseizoen' op Stamford Bridge zou kunnen afmaken. Leonardo, de technisch directeur van Milan, sprak dinsdag bij de presentatie van aankoop Lucas Paquetá (overgekomen van Flamengo) geïrriteerd over de situatie van Higuaín.



"Hij moet een besluit nemen en zijn verantwoordelijkheid dragen. Hij moet ophouden met dat voortdurende 'ja', 'nee', en 'ik weet het niet'. Hij heeft het moeilijk gehad, maar dat moet hij achter zich laten", doceert de Braziliaan. "Hij moet aan het werk gaan. Het is nutteloos om het over alle transfergeruchten te hebben. Hij speelt nu hier en dus moet hij ook echt iets gaan doen voor dit team. Een doelpunt kan een en ander veranderen, maar als hij hier blijft moet hij ook verantwoordelijkheid nemen."



Leonardo werd tevens gevraagd naar mogelijke uitgaande transfers van Fabio Borini en Alen Halilovic. De aanvaller wordt in verband gebracht met Shenzhen FC, terwijl de aanvallende middenvelder naar Besiktas zou kunnen. "We hebben geen formele biedingen op Borini of Halilovic binnengekregen", verzekert Leonardo. "Maar er zijn dertig spelers in onze selectie, dus het is duidelijk dat er iemand moet vertrekken. Of dat Riccardo Montolivo wordt? Dat zullen we gaan zien."