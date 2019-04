Leonardo Bonucci reageert na golf van verontwaardiging: "Dit is onacceptabel"

Leonardo Bonucci heeft spijt van zijn woorden na het duel met Cagliari afgelopen dinsdag (0-2 winst).

De verdediger van zei dat ploeggenoot Moise Kean niet provocerend had moeten juichen als reactie op de racistische geluiden van enkele thuissupporters. Na een golf van verontwaardiging over zijn uitspraken bekent Bonucci nu dat hij fout heeft gehandeld.

Onder anderen Raheem Sterling, Paul Pogba en Memphis Depay waren verbolgen over de wijze waarop de Italiaan zich uitte. "Kean weet heel goed dat hij iets anders had kunnen doen. Ik denk dat schuld fifty-fifty is. Moise had dat niet moeten doen en de fans hadden niet zo moeten reageren. We zijn professionals, we hebben een voorbeeldfunctie en we moeten niemand provoceren", zo zei Bonucci aanvankelijk.



Na enige tijd van contemplatie, en het feit dat Bonucci veel kritiek kreeg van vakcollega's, besloot de stopper via Instagram verder in te gaan op de kwestie. "Na 24 uur wil ik mijn gevoelens hierover verduidelijken", begint de Italiaan. "Dinsdag werd ik meteen na de wedstrijd geïnterviewd en mijn woorden zijn overduidelijk verkeerd begrepen."



"Waarschijnlijk ook omdat ik te haastig was om mijn gedachten onder woorden te brengen. Uren en jaren zijn niet genoeg om over dit onderwerp te praten. Ik veroordeel met klem alle vormen van racisme en discriminatie. Deze misstanden zijn onacceptabel. Dat hier geen misverstanden over bestaan", aldus de verdediger van la Vecchia Signora .