Leonardo bevestigt: "Neymar mag voor het juiste bedrag weg bij PSG"

Paris Saint-Germain is bereid mee te werken aan een vertrek van Neymar, mits het juiste bedrag op tafel komt.

Dat heeft technisch directeur Leonardo verklaard in een interview met Le Parisien. Geruchten over een terugkeer naar gaan al langer de ronde, maar werden maandag hardnekkiger toen Neymar zich niet op de eerste training van het nieuwe seizoen meldde. Leonardo meldt dat er nog geen bod op de Braziliaan is binnengekomen, maar dat er al wel voorzichtig contact is geweest met Barcelona.

bracht maandag een statement naar buiten waarin maatregelen werden aangekondigd tegen Neymar, daar hij de eerste training op weg naar het nieuwe seizoen had gemist. "Hij was er niet, terwijl hij er wel had moeten zijn. Hij wist ook dat hij er moest zijn. We gaan nu kijken welke maatregelen we zullen treffen. Dat zouden we doen bij alle werknemers, dus ook bij hem", aldus Leonardo tegenover de Franse krant. "De vakantie duurde tot 8 juli en hij heeft zich niet laten zien. Wanneer hij weer terugkomt? Geen idee, ik weet het niet. Het enige wat ik weet, is dat hij er niet was op de afgesproken datum."



Leonardo werd op 14 juni aangesteld bij PSG en sindsdien heeft hij al gesproken met Neymar. "Dat klopt, maar ik ga jullie niet ieder detail van dat gesprek vertellen. We hebben ook met zijn entourage gesproken. Iedereen weet hoe het zit, zijn positie is duidelijk. Maar het enige wat concreet is, is dat hij nog steeds een driejarig contract bij ons heeft. En aangezien we nog geen bod op hem hebben ontvangen, kunnen we nergens over discussiëren", vervolgt Leonardo, aan wie Neymar zijn wensen duidelijk heeft gemaakt. "Dat is voor iedereen wel duidelijk. Maar in het voetbal weet je het nooit. Dat is soms moeilijk om te geloven, maar het is wel zo."



"Als een speler weg wilt bij een club, en dan heb ik het niet over Neymar in het bijzonder, dan is dat niet zo bijzonder, want dat komt wel vaker voor. Waarom zou het in dit geval een schande zijn?", aldus Leonardo. Hij vindt niet dat PSG er meer aan had moeten doen om Neymar te overtuigen in Parijs te blijven. "We hebben momenteel nog geen aanbiedingen voor hem ontvangen. Maar we hebben, en dat is waar, oppervlakkig contact gehad met Barcelona. Voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft ons laten weten dat ze wilden kopen, maar wij wilden dat niet."



Hoewel Leonardo in het interview aangeeft liever geen vragen meer te krijgen over Neymar, komt hij er niet onderuit. De technisch directeur wordt gevraagd of het daadwerkelijk mogelijk is dat de Braziliaans international deze zomer vertrekt. "Neymar mag weg bij PSG, maar dan wel voor het juiste bedrag. Maar we weten niet wie hem wil hebben en voor welke prijs. En het zal niet in één dag gedaan zijn, dat is zeker", zo bevestigt Leonardo. Hij geeft aan dat de Franse landskampioen Neymar niet ten koste van alles wil behouden. "PSG wil kunnen bouwen op spelers die hier willen blijven. We zitten niet te wachten op spelers die de club zogenaamd een plezier doen door bij ons te blijven."