Lenglet: "Als Messi advies geeft, luister je"

Lionel Messi heeft het voetbal "tot in de puntjes onder de knie" stelt zijn ploeggenoot bij Barcelona Clément Lenglet.

De Catalaanse grootmacht staat voor twee wedstrijden tegen Real Madrid. Woensdagavond wacht de returnwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey, waar de heenwedstrijd in 1-1 eindigde, en zaterdag wacht een ontmoeting in LaLiga.

Messi zal naar verwachting prominent aanwezig zijn in beide wedstrijden, waar bij de Franse verdediger stelt dat de Argentijn een leider is bij de ploeg.

"Ik herinner me toen ik voor het eerst kwam, hij zei hallo, gaf me een kleine knuffel - ik voelde me meteen op mijn gemak", vertelt Lenglet in gesprek met AFP over de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar.

"Hij is een technische leider. Op het veld maakt hij zo vaak het verschil in bijna elke wedstrijd. Hij is een leider door zijn ervaring. Hij kijkt naar voetbal, kent alle soorten voetbal en heeft het tot in de puntjes onder de knie. Er is maar één Messi en als hij advies geeft, luister je."

Lenglet kijkt uit naar de komende periode van de Catalanen. "Deze maand is cruciaal. Er is de Champions League en deze twee wedstrijden tegen Real, waarin we ons kunnen kwalificeren voor een bekerfinale en dan punten kunnen pakken over verliezen in de competitie. We moeten er goed mee omgaan. Het zou voor de rest van het seizoen cruciaal kunnen zijn."

Lenglet stapte afgelopen zomer over van Sevilla naar Barcelona en maakte een snelle opmars bij de Catalanen. Vanwege een blessure van Samuel Umtiti dwong hij een basisplaats af naast Gerard Piqué.

"Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik zo snel zo ver zou komen. Ik ging naar Sevilla en voor mij was dat een grote sprong. Niet respectloos voor Nancy, maar het was een andere wereld. Om vervolgens anderhalf jaar later in Barcelona te zijn, had ik nooit kunnen bedenken."

"We leven nu met de beste spelers van de wereld en dat maakt je snel leren. Ik ben nu bedachtzamer wanneer ik de bal moet loslaten, wanneer ik moet wegwerken en wanneer ik het moet houden, wanneer ik geduldiger moet zijn. Het gaat nu over het controleren van de wedstrijd."