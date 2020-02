Lek over Chelsea - Ajax 'zit UEFA in de maag': "Hij stond te stampvoeten"

Gianluca Rocchi heeft Ajax in het Champions League-duel met Chelsea (4-4) ernstig benadeeld.

Dat concludeerde de meerderheid van de aanwezige arbiters op de 'scheidsrechter wintercursus' van de UEFA op Mallorca.

Valentijn Driessen schrijft vrijdagochtend in zijn column in De Telegraaf dat de Europese voetbalbond 'lelijk in de maag zit' met de onthullingen van zijn krant. De journalist stelt dat het 'gesloten bastion' opengereten is.

"De Europese scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti stelde aan de UEFA-toparbiters de blunders van zijn landgenoot Gianluca Rocchi en de VAR uit Italië bij - als voorbeeld voor hoe het niet moet."

Meer teams

"Met de publicatie werd het gesloten bastion - zelfs Ajax kreeg geen antwoord op legitieme vragen - opengereten. Normaal komt er nooit iets naar buiten over arbitrale besluiten", schrijft Driessen.

"Uit de officiële reactie met obligate algemeenheden viel de woede niet op, maar op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon stond de ijdele Rosetti te stampvoeten."

"Het lekken van zijn kritische stellingname was erger dan de blunders, die Ajax minimaal tien miljoen euro kostten. Tekenend voor de organisatie dat de UEFA zulke informatie het liefst onder het tapijt veegt."

"Door een schrikbewind te voeren met represailles durft bijna niemand naar buiten te treden", stelt de journalist van De Telegraaf. Hij wijst op het feit dat Rocchi na de wedstrijd op Stamford Bridge het treffen tussen F91 Dudelange en APOEL Nicosia in de kreeg.

"Positief is dat je zelfs bij de UEFA, met een landgenoot als baas, dus niet wegkomt met zulke missers. Inmiddels is de Italiaan met scheidsrechterspensioen."

Lees beneden verder

Driessen merkt op dat de transparantie van de KNVB 'productiever' werkt voor de 'voetbalsupporter annex voetbalconsument'. "Die wil niet in de maling worden genomen terwijl verantwoordelijken zich achter de voordeur verstoppen."

"Björn Kuipers en Bas Nijhuis verdienen een pluim dat zij kwamen opdraven na het 'missen' van een strafschop bij Ajax- . Tegelijk was hun gestotter en gemaar tenenkrommend", zo plaatst Driessen een kanttekening.

Hij zag dat Kuipers en Nijhuis elkaar in bescherming namen, in plaats van met de 'billen bloot te gaan'.