'Leider' maakt indruk: "Dat is hem bij Ajax ingepeperd en dat zie je terug"

Stefano Denswil ruilde Club Brugge afgelopen zomer na vierenhalf seizoen in voor een dienstverband bij Bologna.

Bij de Italiaanse club uit de maakt de Nederlandse verdediger een goede indruk, weet journalist Willem Haak. De kenner van het Italiaanse voetbal vond de overstap van Denswil naar geen verrassende transfer.

"Bologna is een mooie stap voor een speler die nog niet klaar is voor de absolute top, maar wel voor de middenmoot in een topcompetitie", zegt Haak tegenover het Belgische Sporza .

De journalist is onder de indruk van het beleid van de club. "Ze hebben zich afgelopen zomer goed versterkt en volgens mij kunnen ze zich ontwikkelen tot een goede middenmoter, die meedoet voor Europees voetbal."

Haak is van mening dat Denswil nog meer stappen kan maken bij de huidige nummer elf van de Serie A. "Toen hij bij wegging een aantal jaar geleden, was best een vreemde stap. In Nederland dachten we: wat zal er met zijn carrière gebeuren? Maar ik was onlangs bij Bologna-Roma en ik zag dat hij de leider in de verdediging was."

"Hij staat in een viermansdefensie aan de linkerkant en heeft daar een opbouwende rol. Dat is hem bij Ajax ingepeperd en dat zie je terug bij Bologna, een team dat verzorgd voetbal probeert te spelen in de Serie A. Hij heeft zich de voorbije jaren goed ontwikkeld als voetballer en laat zien dat hij in de Serie A echt meekan. Misschien dat hij dus nog wel een stap hogerop kan zetten", besluit Haak.