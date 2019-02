Leicester City zet manager Puel op straat na forse nederlaag

Leicester City heeft manager Claude Puel per direct op straat gezet, zo communiceert men via de officiële kanalen.

Het ontslag van de 57-jarige Fransman volgt op de forse 1-4 nederlaag tegen Crystal Palace van zaterdagmiddag. Puel stond sinds oktober 2017 aan het roer bij the Foxes, die momenteel de twaalfde plek in de Premier League bezetten.

Puel volgde anderhalf jaar geleden Craig Shakespeare op als eindverantwoordelijke bij Leicester City. In zijn eerste seizoen eindigde de Fransman met the Foxes als negende in de Premier League. Afgelopen zomer investeerde Leicester City totaal 114 miljoen euro op de transfermarkt, waardoor de verwachtingen enigszins hooggespannen waren. De huidige twaalfde plaats valt om die reden tegen voor de clubleiding, waardoor men heeft besloten om Puel de laan uit te sturen.



Er zouden intern al langer twijfels hebben bestaan over Puel en de 1-4 nederlaag tegen Crystal Palace vormde de zogenaamde druppel. De oefenmeester werkte eerder voor AS Monaco, dat club voor wie hij zijn gehele spelerscarrière actief was, Lille OSC, Olympique Lyon, OGC Nice en Southampton, alvorens hij bij Leicester City aan de slag ging. Assistent Jacky Bonnevay laat de Engelse club tevens per direct achter zich.



Mike Stowell en Adam Sadler nemen voorlopig het roer over van Puel, terwijl de club de zoektocht naar een nieuwe manager is begonnen. Eerder deze week werd er in de Engelse media al gespeculeerd over het ontslag van de Fransman, waardoor er ook al een aantal mogelijke opvolgers de revue zijn gepasseerd. Rafael Benítez zou in beeld zijn bij the Foxes en is bij Newcastle United in het bezit van een aflopende verbintenis, al is contractverlenging niet uitgesloten. Ook Brendan Rodgers van Celtic werd eerder deze week aan Leicester City gelinkt.