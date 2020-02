'Leicester City meldt zich bij Liverpool voor transfervrije slag'

Adam Lallana beschikt over een aflopend contract bij Liverpool.

De aanvallende middenvelder heeft al van zijn club te horen gekregen dat hij geen nieuwe verbintenis aangeboden zal krijgen.

De 34-voudig international van Engeland kan zodoende uitkijken naar een nieuwe werkgever en Lallana lijkt in ieder geval bij terecht te kunnen.

Sky Sports meldt woensdag namelijk dat the Foxes een eerste toenadering hebben gezocht met de vertegenwoordigers van Lallana. Manager Brendan Rodgers haalde de 31-jarige middenvelder in 2014 toen hij nog bij werkzaam was al naar Anfield en zou nu inzetten op een hereniging.

Leicester heeft volgens de berichtgeving concurrentie van verschillende andere Engelse clubs. De huidige nummer drie van de Premier League hoopt Lallana echter te kunnen verleiden door -voetbal in het vooruitzicht te stellen.

De ploeg van Rodgers heeft momenteel een voorsprong van negen punten op nummer vier , terwijl nummer vijf tien punten minder heeft dan Leicester.

Voor Lallana komt er met zijn naderende vertrek een einde aan een periode van zes jaar bij Liverpool. De middenvelder kan dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen, maar maakte in de minuten die hij wel kreeg een prima indruk.

Hij speelde deze voetbaljaargang vooralsnog dertien wedstrijden in de Premier League, terwijl Klopp ook een beroep op hem deed in de en tijdens het WK voor clubteams.