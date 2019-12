Leicester City maakt einde aan geruchten met nieuw contract tot 2025

Brendan Rodgers blijft voorlopig bij Leicester City.

De manager werd in de Engelse media reeds in verband gebracht met en , maar heeft zijn toekomst verbonden aan zijn huidige werkgever.

Diverse media melden vrijdag dat de trainer zijn contract bij the Foxes heeft verlengd tot de zomer van 2025. Zijn vorige verbintenis liep medio 2022 af.

Rodgers werd in februari van dit jaar aangesteld bij . Dit seizoen verloopt vooralsnog boven verwachting, want met 35 punten uit 15 wedstrijden is de club terug te vinden op de verrassende tweede plaats in de Premier League. De laatste zeven competitiewedstrijden werden omgezet in een overwinning, waaronder een 0-9 zege op bezoek bou .

"De kwaliteiten van Brendan zijn bekend", reageert voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha op de clubwebsite. Hij prijst de werkwijze van de trainer. Volgens Srivaddhanaprabha is het aantrekken van Rodgers fundamenteel geweest voor het succes van Leicester. "Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat op de lange termijn."

Lees beneden verder

"Toen ik besloot om naar Leicester City te komen, deed ik dat omdat ik verheugd was over de richting die de directie van de club op wilde gaan. Ik kwam hier naartoe met de bedoeling om daar iets aan toe te voegen en de club te helpen aan de toekomst te werken", aldus Rodgers.

"Ik kan de supporters alleen maar bedanken voor de maneir waarop zij het vertrouwen tonen in het werk van de staf. We zullen in de toekomst samen blijven werken en het succes in de komende jaren naar Leicester City te brengen."

Zondag staat voor Leicester de uitwedstrijd tegen Aston Villa op het programma.