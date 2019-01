Leicester City lijdt verlies van vijf miljoen euro op publiekslieveling

Vicente Iborra heeft Leicester City ingeruild voor Villarreal. De publiekslieveling kon niet op veel speeltijd rekenen bij de Engelsen.

De nummer zeventien van LaLiga maakt maandagmiddag wereldkundig dat de middenvelder een contract tot medio 2023 heeft ondertekend. De transfersom wordt niet bekendgemaakt, maar volgens berichtgeving uit Engeland betaalt Villarreal een bedrag van tien miljoen euro.

De dertigjarige Iborra speelde sinds de zomer van 2017 voor Leicester City. Hij kwam vorig seizoen negentien keer in actie in competitieverband; deze jaargang bleef de teller steken op acht optredens. De laatste wedstrijd van de Spanjaard in dienst van the Foxes was op 18 december, in de Carabao Cup tegen Manchester City Iborra deed een uur mee in de wedstrijd die uiteindelijk na strafschoppen verloren ging. Leicester was bereid om mee te werken aan zijn vertrek, maar hoopte aanvankelijk geen verlies te hoeven lijden op Iborra.



Anderhalf jaar geleden betaalde de Premier League-club nog vijftien miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Sevilla. Dat bedrag was dan ook de aanvankelijke vraagprijs van Leicester in de onderhandelingen met Villarreal. Volgens Spaanse media stelde El Submarino Amarillo vervolgens een verhuurperiode voor met een verplichte optie tot koop. Uiteindelijk hebben beide clubs elkaar gevonden in een transfersom van tien miljoen euro. Het contract van Iborra bij Leicester liep nog door tot de zomer van 2021.



De ex-speler van Levante en Sevilla traint dinsdag voor het eerst mee met Villarreal en wordt daarna voorgesteld aan de pers. Hij gaat spelen met rugnummer 10 en wordt door Villarreal omschreven als een 'middenvelder die enorm sterk is in de lucht en speciale kwaliteiten heeft als het aankomt op situaties bij de tweede lijn.' Een prestigieuze aankoop, zo concludeert de degradatiekandidaat uit LaLiga. Iborra gold als publiekslieveling in het King Power Stadium, maar zou het moeilijk hebben gevonden om met zijn familie te aarden in Engeland.