Leicester City haalt Rodgers terug naar Premier League

Brendan Rodgers is de nieuwe manager van Leicester City. De Noord-Ierse coach komt over van Celtic.

Rodgers is bij The Foxes de opvolger van Claude Puel, die na de 1-4 thuisnederlaag van afgelopen weekend werd ontslagen. Celtic meldde eerder op de dag al dat Rodgers toestemming had gekregen om met Leicester City te gaan praten. De 46-jarige trainer heeft bij zijn nieuwe club een contract tot medio 2022 gekregen.



Brendan Rodgers was eerder in de Premier League actief met Swansea City, dat onder zijn leiding naar het hoogste niveau promoveerde. In 2012 vertrok hij naar Liverpool en in het seizoen 2013/14 grepen The Reds net naast de eerste Engelse titel sinds 1990. In oktober 2015 werd Rodgers op Anfield ontslagen, omdat Liverpool toen na acht speelronden slechts tiende stond.



"I'm joining a fantastic club." 🔵



Hear from our new First Team Manager as we say #WelcomeBrendan 👇 — Leicester City (@LCFC) 26 februari 2019

In Glasgow begon Rodgers vervolgens aan een succesvolle periode waarin de Schotten twee seizoenen op rij alle prijzen pakten die er te winnen zijn. Leicester City speelt dinsdagavond een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en de nieuwe coach zit dan nog als toeschouwer op de tribune.Aankomende zondag neemt Rodgers tegen Watford (uit) voor het eerst plaats op de bank van Leicester, de huidige nummer twaalf van de Premier League. De eerste thuiswedstrijd met de nieuwe manager is volgende week zaterdag tegen Fulham.