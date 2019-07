Leeuwinnen breken record: "Al naderen ze nog niet de cijfers van de mannen"

De halve WK-finale van de Oranje Leeuwinnen tegen Zweden is woensdagavond in Nederland door vijf miljoen mensen bekeken.

Dat blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek. Bijna 80 procent van de mensen die televisie keken, hadden de wedstrijd van de Leeuwinnen op staan. Het duel is zodoende de best bekeken vrouwenvoetbalwedstrijd in de geschiedenis van de Nederlandse televisie.



De laatste keer dat een programma de grens van vijf miljoen mensen passeerde, was in 2017, toen de huldiging van de Leeuwinnen plaatsvond na het winnen van het EK in eigen land. Destijds trok dat programma circa 5,3 miljoen kijkers. De finale van het EK werd door 4,1 miljoen mensen bekeken. Sjoerd Pennekamp van stichting Kijkonderzoek ziet dat vrouwenvoetbal aan populariteit wint, zo geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad.



"Je merkt dat het Nederlands vrouwenelftal aan een opmars in de kijkcijferlijsten bezig is. Al naderen ze nog niet de cijfers die de Oranje-mannen met hun topwedstrijden halen. Dan praat je echt over zeven, acht of zelfs negen miljoen kijkers", aldus Pennekamp, die zondag bij de finale tegen de Verenigde Staten een record verwacht. "De interesse in het WK neemt elke wedstrijd toe."



"En zondagmiddag 17.00 uur is een heel gunstige tijd; dan kunnen bijvoorbeeld ook jonge kinderen mee kijken. Die lagen woensdagavond laat al in bed toen Jackie Groenen scoorde", aldus Pennekamp. Ook de koninklijke familie volgt de verrichtingen van de Leeuwinnen op de voet. De RVD heeft inmiddels laten weten dat koning Willem-Alexander zondag aanwezig is bij de finale in Lyon.