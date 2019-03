Leegloop FC Groningen dreigt: club breekt met protegé van Buijs

Bij FC Groningen weten veel spelers nog niet waar de volgend seizoen voetballen. De club heeft wel een aantal contracten verlengd.

De Eredivisionist maakt vrijdag melding dat de opties in de contracten van Samir Memisevic en Michael Breij zijn gelicht. Voor tal van spelers is de toekomst nog ongewis. Ahmad Mendes Moreira is volgend jaar in ieder geval niet meer te bewonderen in het shirt van .



De aanvaller sloot zich afgelopen zomer in navolging van trainer Danny Buijs aan bij de Trots van het Noorden , maar kon bij de club niet overtuigen. Momenteel is hij verhuurd aan en daarna wordt hij niet meer verwacht bij FC Groningen, zo meldt de club. Men gaat met Kevin Begois, Amir Absalem en Lars Kramer in gesprek over een langer verblijf in Groningen.



Mimoun Mahi vertrekt na dit seizoen naar FC Zürich, terwijl er nog onduidelijkheid heerst over de toekomst van veel huurlingen. Iliass Bel Hassani en Mo El Hankouri zijn gehuurd met een optie tot koop; Tim Handwerker, Thomas Bruns en Ko Itakura zijn eveneens gehuurd. De club gaat ook nog in gesprek met Paul Gladon, die over een aflopend contract beschikt.



Overigens twijfelen Memisevic en zijn entourage aan de rechtsgeldigheid van de optie, waardoor het geen uitgemaakte zaak is dat hij nog een jaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion blijft. Het Dagblad van het Noorden schreef dat Memisevic en de club komende maandag om de tafel gaan. "Daarna weten we meer en kan ik dieper op de zaak ingaan", aldus de verdediger.