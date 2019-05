'Leegloop bij Vitesse met vijftien vertrekkende spelers én een megatransfer'

moet rekening houden met een vertrek van liefst zestien profvoetballers, zo schetst het Algemeen Dagblad vrijdag de dreigende leegloop bij de Arnhemmers. De club heeft diverse huurlingen op de loonlijst staan en daarnaast spelen transferperikelen een rol. Technisch directeur Mohammed Allach wacht zodoende een megaklus.

Eduardo, Jake Clarke-Salter (beiden ), Martin Ödegaard ( ) en Mohammed Dauda ( ) zijn op huurbasis voor Vitesse actief en zullen vertrekken. De optie tot koop in het huurcontract van Dauda lijkt niet te zullen worden gelicht. Eduardo is zijn basisplaats kwijtgeraakt, Clarke-Salter wil zijn rentree in Engeland maken en Ödegaard lijkt klaar voor een stap hogerop.



Thomas Bruns ( ) en Khalid Karami ( ) zijn dit seizoen uitgeleend en zitten niet te wachten op een nieuw jaar onder Leonid Slutski. Dat lijkt ook op te gaan voor Navarone Foor, Rasmus Thelander en Roy Beerens. Volgens het dagblad wordt de oefenmeester 'slechte communicatie' verweten en is er ook op voetbaltechnisch vlak met diverse spelers 'een verschil van inzicht'.



Foor wil niet na medio 2020 voor Vitesse uitkomen, Beerens wil zijn contract tot medio 2021 niet uitdienen en Thelander wil zijn heil ook elders zoeken. Mukhtar Ali wil na een jaar op de bank ergens gaan voetballen. De aflopende contracten van Maikel van der Werff en Alexander Büttner zijn om uiteenlopende redenen nog niet verlengd en Arnold Kruiswijk stopt na dit seizoen als profvoetballer.



De kans is groot dat Vitesse gaat 'cashen' met Bryan Linssen, Thulani Serero en Vyacheslav Karavaev. De eerste twee staan nog maar een jaar onder contract en bijtekenen is geen optie. Volgens het dagblad is Karavaev het 'transferkanon' in Arnhem en maakt hij mogelijk een megatransfer naar Rusland, waar minimaal vijf spelers uit eigen land in de basis moeten staan.De back geniet interesse van onder andere Zenit Sint-Petersburg.