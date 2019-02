Leeds United bestraft met geldboete na 'spygate'

Leeds United moet een boete van omgerekend zo'n 228.000 euro betalen naar aanleiding van het spionage-incident van vorige maand.

De Engelse Football League heeft de club die straf opgelegd. Leeds United heeft bovenop de geldboete ook een formele reprimande dat men niet nog eens dezelfde fout moet maken. In de week voorafgaand aan de wedstrijd tegen Derby County op 11 januari werd bij het trainingscomplex van die club een official van Leeds United betrapt die een oefensessie van Derby bespioneerde.



Manager Marcelo Bielsa gaf openlijk toe dat hij iemand naar het complex van Derby County had gestuurd. Frank Lampard, sinds dit seizoen manager bij The Rams, was 'not amused'. Er werd in Engeland uitvoerig over het incident gesproken en ook verschillende managers uit de Premier League lieten hun mening horen. "“In andere landen doet iedereen het", zei Pep Guardiola bijvoorbeeld. "Toen ik bij Bayern München trainde, stonden er mensen op een kleine heuvel. Tegenstanders met camera’s. Zo bekeken ze waar we mee bezig waren."



Het duel op Elland Road werd gewonnen door Leeds United (2-0) en de formatie van Bielsa bezet momenteel de derde plaats in de Championship. De achterstand op koploper Norwich City is maar twee punten en Leeds heeft nog een wedstrijd tegoed. Derby County staat nu zevende.