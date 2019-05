Lech Poznan kondigt komst Nederlandse keeper aan met rebus

Mickey van der Hart is afgereisd naar Polen om zijn transfer naar Lech Poznan af te ronden.

De sluitpots verlaat voor een contract bij de nummer acht van het afgelopen seizoen in de Poolse Ekstraklasa. De voormalig jeugdspeler van kondigde zijn overstap vorige week al aan en maandagochtend is hij in Polen aangekomen om zijn transfer af te ronden.

Op sociale media toonde Lech Poznan maandagochtend en rebus, verwijzend naar Van der Hart. Niet lang daarna volgden foto's van de aankomst van de 24-jarige keeper. Hij ondergaat maandag een medische keuring, waarna zijn transfer wordt afgerond en hij zijn handtekening zet onder een contract voor drie jaar.



Van der Hart kreeg vorige week al een rondleiding bij zijn nieuwe club. De thuiswedstrijd tegen Zaglebie (1-1) bekeek hij vanaf de tribune. Een aanbod om zijn aflopende contract bij PEC Zwolle wees hij eerder al af. Na het doelpuntloze gelijkspel tegen in de laatste speelronde van de gaf de keeper aan dat het 'hoofdstuk PEC Zwolle' is afgesloten.



"Dat voelt nu gek, maar ik heb heel veel zin in een nieuw avontuur", aldus Van der Hart, die sinds 2015 het doel van PEC Zwolle verdedigde. "Er moeten nog wat dingen gebeuren en er is nog niks getekend, maar het ziet er goed uit en ik hoop dat het snel rondkomt. Wat mij betreft komt er zo snel mogelijk duidelijkheid", zei hij tegen FOX Sports .



"Polen is misschien niet het land waar je als eerste aan denkt, maar ze bieden me een heel mooie kans", aldus Van der Hart. "Waarschijnlijk ga ik daar spelen om prijzen. Natuurlijk is het een andere cultuur en competitie, maar voor mijn gevoel wel een mooie stap omhoog."