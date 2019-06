Leandro Fernandes werkt aan terugkeer na blessureleed

Blessureleed maakte vroegtijdig een einde aan het seizoen dat zo veelbelovend begon. Nu werkt de middenvelder aan zijn terugkeer.

Leandro Fernandes is dertien jaar oud als hij de gezamenlijke jeugdopleiding van en FC Oss verruilt voor die van . In dienst van de Eindhovenaren groeit de middenvelder uit tot een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding. Tijdens het seizoen 2016/17 speelt Fernandes zijn wedstrijden voor Onder-19 en op 14 oktober 2016 maakt hij zijn profdebuut als hij negen minuten voor tijd in mag vallen bij Jong PSV in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen FC in de .

Het seizoen 2017/18 begint Fernandes ook bij PSV Onder-19. Tot aan december staat hij slechts in twee van de tien wedstrijden in de basis en in de winterstop neemt de jeugdinternational de beslissing om te vertrekken uit Eindhoven. Voormalig technisch manager Marcel Brands probeert zijn contract nog te verlengen, maar die pogingen blijken tevergeefs. Fernandes stelt dat hij bij PSV niet kon spelen 'zoals ik dacht dat ik hoorde te spelen'. Hij kon naar zijn kwaliteiten voetballen.

Nieuw avontuur

wordt zijn nieuwe werkgever en betaalt PSV een klein half miljoen euro, waar de Eindhovenaren er ook in slagen om een aantal bonussen en clausules te bedingen waardoor de middenvelder in de toekomst nog meer geld op kan leveren. Fernandes sluit zich aan bij de Primavera (Onder-19) van Juventus en komt in zijn eerste half jaar tot 21 wedstrijden, waarin hij drie keer weet te scoren en twee assists geeft.

De middenvelder tekende bij zijn komst een contract tot de zomer van 2022 en na een half jaar maakt hij promotie van Juventus Primavera naar Juventus Onder-23. Voordat hij zich aansluit bij het tweede elftal van de Italiaanse landskampioen, dat voor het eerst actief zal zijn in de Serie C, meldt Fernandes zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2018/19 bij de hoofdmacht. Hij reist met de ploeg van Massimiliano Allegri mee naar de Verenigde Staten voor de strijd om de International Champions Cup. In de wedstrijden tegen , en krijgt hij met zijn drie invalbeurten 92 minuten speeltijd.

Voordat hij zijn officieuze debuut maakte in de hoofdmacht van La Vecchia Signora verwelkomt de rechtspoot een nieuwe ploeggenoot - Cristiano Ronaldo. Hij kan zich de eerste ontmoeting met de Portugese superster, als hij net klaar is met douchen, nog goed herinneren, zo vertelt hij in gesprek met FunX: "Ik had een handdoek om mijn heup, slippertjes aan, zat op mijn telefoon en zag ineens honderd camera's op de gang. Ik rook sterke parfum en zie ineens iemand boven de rest uitsteken. Ik keek, keek nog een keer, en nog een keer en dacht: nee...."

"Hij kwam de kleedkamer in en ik werd voorgesteld aan hem. Hij zei: 'Laten we er een mooi jaar van maken.' Toen begon ik Portugees te praten tegen hem en toen kregen we een soort van klik. Ik heb een goede band met Ronaldo en praat vaak met hem. Ik zie hem als mijn mentor. Als ik hem na de training in de gym zie, dan doe ik mijn schoenen aan en ga ik ook meteen de gym in. Omdat hij mij motiveert."

Grote tegenslag

Het seizoen is veelbelovend begonnen voor Fernandes, daar hij mag proeven aan het eerste elftal van Juventus. Toch begint hij het seizoen bij Juventus Onder-23 en tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen voor de ploeg in de Serie C valt hij een half uur voor tijd in tegen Cuneo (1-0). Tegen Albissola blijft hij negentig minuten op de bank en ziet zijn ploeg met 2-2 gelijkspelen, waardoor het in de groepsfase van het bekertoernooi wordt uitgeschakeld.

Tijdens de eerste competitiewedstrijd op 16 september tegen Alessandria Calcio 1912 staat hij wel aan de aftrap. De wedstrijd wordt afgewerkt in het Stadio Giuseppe Moccagatta, wat de thuishaven is van zowel Alessandria als Juventus Onder-23. Het duel is 35 minuten oud, bij een stand van 0-1 in het voordeel van de bezoekers, als het noodlot toeslaat voor Fernandes. Hij moet zich geblesseerd laten vervangen en wat later blijkt is dat hij zijn meniscus heeft ingescheurd. Er wacht een revalidatie van vijf maanden.

Op 16 februari is Fernandes fit verklaard en is hij weer te bewonderen op het voetbalveld. Bij Juventus Primavera mag hij na 62 minuten invallen in de met 0-2 verloren stadsderby tegen de leeftijdsgenoten van . De volgende twee wedstrijden heeft hij een basisplaats bij de ploeg van trainer Francesco Baldini.

Na zijn eerste wedstrijden na zijn herstel gespeeld te hebben bij de Primavera, maakt hij op 9 maart weer deel uit van Onder-23. In de blessuretijd van de wedstrijd tegen Albissola mag de middenvelder als invaller zijn opwachting maken. In de acht wedstrijden tot het einde van het seizoen valt Fernandes nog drie keer in en speelt hij in totaal 59 minuten. In de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Pro Vercelli is hij met een assist belangrijk.





De toekomst

Slechts negen wedstrijden, waarvan drie als basisspeler, speelde Fernandes gedurende het seizoen 2018/19. Een aantal waarvan hij komend seizoen, mits fit, hoopt dat slechts een schijntje is. Door zijn blessureleed van afgelopen seizoen vindt Juventus-correspondent namens Goal Romeo Agresti lastig aan te geven wat zijn huidige status is bij de club. "Hij werkt eraan om volgend seizoen weer topfit te zijn, maar hij is er nog niet klaar voor."

"Het is in feite niet mogelijk om een oordeel te vellen over deze speler op dit moment over hoe de club zijn ontwikkeling ziet. Als hij komend seizoen bij Juve blijft, dan zal hij zijn minuten blijven maken bij Onder-23, of hij zal uitgeleend worden. De kans dat hij zijn opwachting zal maken in het eerste team is uitgesloten."