"Laten we wel zijn: AZ is rammend saai, FC Utrecht en Feyenoord ook"

Sander Schimmelpenninck stelt dat FC Twente thuishoort in de Eredivisie.

De hoofdredacteur van Quote , afkomstig uit Diepenheim in Overijssel, is groot fan van de Tukkers en wil in de toekomst voorzitter worden. "Dat meen ik echt, dat wil ik. Na de landstitel van 2038 en de daaropvolgende degradatie stap ik in, dan ben ik 54 jaar. Dat is een deal", zegt hij in gesprek met TC Tubantia .

Schimmelpenninck vindt dat de fans van complimenten verdienen. "Zij hebben er het beste van gemaakt. Zij zijn al die fietsenstalling-stadions in de Eerste Divisie afgegaan. Echt geen club met de omvang van Twente gaat in de Eerste Divisie ooit nog het eigen stadion uitverkopen. Stel dat en dit zou overkomen, dan blijven de fans gewoon weg."



"Het fatsoenlijk, nadenkende deel van voetballend Nederland weet nu dat het toch behoorlijk saai is in de met alleen Ajax en . Laten we wel zijn: is rammend saai. en Feyenoord ook", aldus Schimmelpenninck, die stelt dat men momenteel beseft dat de Eredivisie niet zonder FC Twente kan. De journalist proeft dat de club niet echt geliefd is.



Schimmelpenninck zegt dat bij clubs als , , Feyenoord en FC Utrecht FC Twente 'echt gehaat' wordt. "Als ik jonge mensen spreek voor Quote zeggen ze dat het kampioenschap van 2010 is gekocht en dat de club niet meer had mogen bestaan. Dat is niet waar, dat is belachelijk. Ik geef dan een grote bek terug. Twente is gestraft, klaar. Bovendien is het Nederlandse voetbal er niet bij gebaat als de club niet meer bestaat."