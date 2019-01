Late strafschop helpt VVV-Venlo aan winst in spectaculair duel in Den Haag

VVV-Venlo heeft voor het eerst sinds seizoen 1995/96 weer eens een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag weten te winnen.

De ploeg van trainer Maurice Steijn was in het Cars Jeans Stadion met 2-4 te sterk voor de club uit de Hofstad. Tien minuten voor tijd kwam VVV-Venlo op voorsprong door een benutte strafschop van Peniel Mlapa, die werd gegeven na inmenging van de videoscheidsrechter.

Vooraf was de balans van ADO Den Haag in thuiswedstrijden tegen VVV-Venlo uitstekend. De club uit de Hofstad bleef in de laatste veertien duels in eigen stadion ongeslagen tegen de Limburgers. Het treffen tussen ADO en VVV kende een stormachtig begin, want al na een minuut spelen was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer. Een inzet van Erik Falkenburg ging via Danny Post tegen de lat. Het duurde niet lang voordat ADO de score wist te openen. Lex Immers vond met een splijtende steekpass Sheraldo Becker, die de defensie van VVV te snel af was en Lars Unnerstall verschalkte: 1-0.



VVV liet zich niet uit het veld slaan door de vroege tegentreffer en ging op zoek naar de gelijkmaker. Waar een schot van Peniel Mlapa nog geen doelpunt opleverde, kwamen de bezoekers op slag van rust wel op 1-1. Patrick Joosten kreeg op de rand van het strafschopgebied de ruimte, zocht naar een opening om te schieten en vond via een woud van benen het net. ADO had in de eerste helft nog de voorsprong kunnen terugpakken, maar aardige mogelijkheden voor Danny Bakker en Wilfried Kanon bleven onbenut. Na rust kwam VVV uitstekend uit de kleedkamer en dat resulteerde al snel in een doelpunt.



Waar Joosten in de eerste helft nog op enigszins gelukkige wijze tot scoren kwam, was zijn treffer na 51 minuten spelen van grote schoonheid. De aanvaller krulde de bal op zeer fraaie wijze achter ADO-doelman Robert Zwinkels. De thuisploeg had negen minuten nodig om de stand weer in evenwicht te brengen. Becker vond Falkenburg in het strafschopgebied, die koel bleef en de 2-2 tegen de touwen schoot. Via Immers en Becker kreeg ADO vervolgens kansen om weer op voorsprong te komen, maar de vijfde en beslissende treffer viel uiteindelijk aan de andere kant.



ADO-doelman Zwinkels stapte na het vangen van de bal op het been van Mlapa. Scheidsrechter Jeroen Manschot werd door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen en besloot na het zien van de beelden de bal op de stip te leggen, terwijl Zwinkels met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Mlapa schoot VVV vanaf elf meter op voorsprong. Een slotoffensief van ADO leverde niets op, waarna Jay-Roy Grot in de absolute slotfase de eindstand op 2-4 bepaalde.