Late penalty laat reeks Liverpool aanhouden; El Ghazi belangrijk met assists

Liverpool heeft zaterdagmiddag op het nippertje zijn achtste overwinning op rij van het seizoen weten te boeken.

The Reds leken tegen voor het eerst deze voetbaljaargang punten te laten liggen, maar een strafschop in minuut 95 van James Milner was toch genoeg voor de overwinning. Anwar El Ghazi speelde tegelijkertijd een hoofdrol tijdens de ruime overwinning van Aston Villa op Norwich City, terwijl Erik Pieter met van won.

- Leicester City 2-1

Leicester City is sterk aan het seizoen begonnen, maar the Foxes wisten deze lijn tijdens de terugkeer van Brandon Rodgers op Anfield in de eerste helft niet door trekken. De bezoekers noteerden voor rust geen enkel schot op doel en het enige gevaarlijke moment, een door Adrián geredde kopbal van Çaglar Söyüncü, werd na ruim een halfuur spelen geschrapt wegens buitenspel. Liverpool had het duel daarentegen in de eerste helft onder controle en kwam via Sadio Mané na veertig minuten spelen op voorsprong. De Senegalees kon alleen op Kasper Schmeichel af na een goede pass van James Milner en rondde koelbloedig af.

Via Mohamed Salah werd Liverpool vlak na de hervatting van de wedstrijd opnieuw gevaarlijk, maar Schmeichel had een antwoord op de inzet van de Egyptenaar. Liverpool kreeg daarna ook via Mané en Roberto Firmino kansen om de voorsprong verder uit de breiden. De twee hadden het vizier echter niet op scherp staan en dat werd Liverpool tien minuten voor tijd bijna fataal. Met een slim balletje zette Ayoze Perez Maddison vrij in de zestien, waarna hij de gelijkmaker via Adrián tegen de touwen schoot. In de absolute slotfase zorgde James Milner na een overtreding op Mané toch nog voor de verlossende 2-1. Virgil van Dijk maakte overigens de negentig minuten vol aan de kant van Liverpool, terwijl Georginio Wijnaldum ruim tien minuten voor tijd gewisseld werd.

Burnley - Everton 1-0

Burnley en Everton maakten er een spannende eerste helft van, waarin vooral Chris Wood de verdediging van the Toffees handenvol werk bezorgde. Het meest opvallende moment vond echter niet plaats voor een van beide doelen, maar kwam na een harde charge van Seamus Coleman op de enkel van Erik Pieters. De Ier vreesde daarna even voor een rode kaart en kwam betrekkelijk goed weg toen hij alleen geel te zien kreeg. Ruim een halfuur voor het einde van de wedstrijd volgde na een tweede geel toch nog een rode prent voor Coleman en met tien man slaagde Everton er niet in om stand te houden. Jeff Hendrick nam een kleine twintig minuten voor tijd de enige goal van de middag voor zijn rekening en bezorgde Burnley zo de drie punten.

Norwich City - Aston Villa 1-5

Anwar El Ghazi begon in de basis aan de kant van de bezoekers en hij speelde na veertien minuten meteen een hoofdrol toen hij Wesley bediende voor de openingstreffer. The Villans bleven daarna gevaarlijk en na een halfuur werd het ook 0-2 dankzij de Braziliaan. Even later liet hij de kans op een snelle hattrick liggen toen hij vanaf elf meter op Michael McGovern, de vervanger van de geblesseerde Tim Krul, stuitte. In de tweede helft was het opnieuw El Ghazi die een treffer voorbereidde toen hij Jack Grealish na een een-tweetje in staat stelde om af te ronden. Conor Hourihane zorgde daarop met nog een halfuur te gaan met een fraaie uithaal vervolgens op 0-4. El Ghazi maakte vervolgens de 0-5 van Douglas Luiz niet meer mee: hij werd 25 minuten voor tijd vervangen door Trézéguet. Josip Drmic verzachtte de pijn voor Norwich daarna vlak voor tijd nog iets met de 1-1.

- Sheffield United 0-0

Sheffield United was in de eerste helft de gevaarlijkste van de twee, zonder dat dit echter tot direct doelgevaar leidde. Andre Gray mocht namens de thuisploeg namelijk de beste kans van het eerste bedrijf noteren, maar zijn poging in de eerste tien minuten eindigde op de lat. In de tweede helft was ook Danny Welbeck dicht bij de openingstreffer. De spits slaagde er echter niet in om Dean Henderson te passeren, terwijl zijn collega aan de overkant Ben Foster ook nog in actie moest komen na een inzet van Callum Robinson.