Late goals leveren Liverpool toch nog volle buit op bij promovendus, Arsenal morst

Liverpool is zaterdagmiddag op het nippertje in geslaagd om zijn ongeslagen status in stand te houden.

De koploper van de Premier League kwam op bezoek bij Aston Villa in de eerste helft op achterstand en slaagde er dankzij goals van Andy Robertson en Sadio Mané pas in de laatste minuten van de wedstrijd om die nadelige marge weg te poetsen.

De voorsprong van de werkgever van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die allebei aan de aftrap verschenen, op tegenstander van volgende week blijft daardoor zes punten.

moest tegelijkertijd genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen en laat daardoor na om het gat met nummer vier te verkleinen.

Aston Villa - 1-2

Jürgen Klopp stuurde na het spektakelstuk in de EFL Cup tegen Arsenal op Villa Park zijn sterkste elf weer het veld in en Liverpool kreeg in de openingsfase via Sadio Mané en Mohamed Salah ook de eerste kansen op de openingstreffer.

Het eerste doelpunt viel echter aan de overkant toen Trézéguet een vrije trap van John McGinn binnenschoot en arbiter Jonathan Moss na lang overleg met de VAR besloot om het doelpunt toe te kennen.

Dat geluk had Roberto Firmino vijf minuten later niet toen hij het net liet bollen, maar zijn treffer uiteindelijk afgekeurd werd wegens buitenspel. Sadio Mané wekte daarop nog de woede van de thuisploeg toen hij zich wel heel makkelijk liet vallen in de zestien en Moss toonde de Senegalees een gele prent na deze actie.

Liverpool ging na de onderbreking opnieuw op zoek naar de gelijkmaker, maar the Reds hadden moeite om een gat in de verdediging van Aston Villa te vinden. Klopp greep met nog 25 minuten te gaan in door aanvaller Divock Origi in te brengen voor Georginio Wijnaldum en ook Mohamed Salah moest naar de kant voor Alex Oxlade-Chamberlain.

Met deze invallers binnen de lijnen begonnen de bezoekers aan een omsingeling van de tegenstander, al bleef Aston Villa loeren op de counter. Robertson kon een paar minuten voor tijd uiteindelijk de gelijkmaker binnen koppen na een voorzet van Sadio Mané en de Senegalees vervulde in de blessuretijd vervolgens zelf de rol van afmaker door een corner van Trent-Alexander Arnold tot doelpunt te promoveren.

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 1-1

Mesut Özil verscheen voor het eerst sinds half september weer eens in de basis in de Premier League namens Arsenal en met de spelmaker in de gelederen kwam de thuisploeg na iets meer dan twintig minuten spelen op voorsprong via een intikker van Pierre-Emerick Aubameyang, die zijn vijftigste goal namens the Gunners maakte.

Wolverhampton bood in de eerste helft goed partij, maar kwam niet veel verder dan een schot van Rúben Neves, dat net over het doel van Bernd Leno verdween. Neves was na de rust opnieuw dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging werd gekeerd door Leno.

Arsenal leek vervolgens op de overwinning af te stevenen voordat het een kwartier voor tijd toch raak was. Een fraaie voorzet van João Moutinho kwam op het hoofd van Raúl Jiménez terecht en zijn kopbal was de doelman te machtig.

- Norwich City 2-0

Op een zondagsschot van Marco Stiepermann op de lat na, was het de thuisploeg die alle kansen in de eerste helft creëerde. In het eerste half uur waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar daarna liet het team van Chris Hughton na om aan de leiding te gaan.

Een scrimmage in de doelmond leverde niets op, noch een grote kans voor Neal Maupay. In de tweede helft kreeg Brighton alsnog loon naar werken, toen Leandro Trossard de bal op aangeven van Martin Montoya achter Tim Krul werkte: 1-0.

Brighton, met Davy Pröpper in de basis, besliste de krachtmeting vlak voor tijd: Shane Duffy werkte de bal uit een vrije trap van Trossard achter Krul.