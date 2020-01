'Lastige situatie' bij Ajax: "Natuurlijk is dat weleens frustrerend"

Siem de Jong stond donderdag bij Ajax negentig minuten binnen de lijnen bij Ajax.

De dertigjarige aanvallende middenvelder droeg de aanvoerdersband bij de Amsterdammers in het oefenduel met het Belgische KAS Eupen (2-0 zege). In gesprek met Voetbal International beaamt De Jong dat hij het lastig heeft met zijn reserverol bij .

Aanvankelijk leek de rol van De Jong uitgespeeld toen hij afgelopen zomer terugkeerde van een huurperiode bij het Australische Sydney FC. Toch kwam de aanvallende middenvelder dit seizoen al tot zeven optredens, allemaal als invaller.

"Natuurlijk is dat weleens frustrerend. Je werkt hard en traint veel, maar de volgende stap is de wedstrijd", geeft De Jong te kennen. Hij stelt dat het dit seizoen 'moeilijk' voor hem is.

"Ik kom er vaak in de laatste minuten in, in een moeilijke situatie in een wedstrijd of als de wedstrijd al is gespeeld. Dan moet je scherp zijn. Helaas heb ik in de eerste helft van het seizoen op de paar momenten dat ik erin kwam die momentjes net niet gepakt."

"Ik ben ook niet iemand die in zijn eentje in drie minuten het verschil maakt", vertelt de aanvallende middenvelder, die begrijpt dat er kritiek op hem is. "Ik heb de laatste jaren te weinig gespeeld. Dat is ook frustrerend voor mij."

"Ik ben wel aan het praten met de club. Het is een lastige situatie. Ik voel me hier thuis en wil het team tot het einde van het seizoen helpen", zegt De Jong over zijn toekomst bij Ajax.

Hij is in het bezit van een aflopend contract en gaat komende zomer kiezen voor 'wedstrijden spelen'. "Dat is wel de bedoeling. Ik wil ergens aan spelen toekomen. Ik ben komende zomer 31 jaar, ik kan nog wel wat jaren door."