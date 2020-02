Lassina Traoré: Van 'te dik' naar Ajax' langverwachte opvolger van Patrick Kluivert

Lassina Traoré is momenteel hard op weg om de onbetwiste eerste spits van Ajax te worden, maar het had ook heel anders kunnen lopen voor de jongeling.

“Hij was echt te dik.”

Dat viel technisch directeur Marc Overmars direct op toen hij de spits in 2017 voor het eerst live zag spelen tijdens een jeugdtoernooitje in Gelderland waar filiaalclub Cape Town aan meedeed.

Toch zag de voormalig vleugelflitser ook dat Traoré bovengemiddeld snel, groot, sterk en koelbloedig voor de goal is. Daarom besloot de Ajax-leiding om een performancecoach naar Kaapstad te sturen om de beoogde nieuwe spits klaar te stomen voor een leven bij de profs.

Meer teams

Met succes, want het duurt nu niet lang meer voor Traoré de vaste nummer 9 van Ajax is. Tijdens zijn eerste basisplaats tegen maakte hij afgelopen december meteen zijn eerste goal, terwijl hij ook in het bekertoernooi direct twee treffers op zijn naam schreef en een assist gaf tegen amateurclub Spakenburg (7-0).

Het is voor de balvaste spits de definitieve bevestiging dat hij op de goede weg is, nadat hij bij Jong Ajax al ruim een jaar lang gemiddeld elke wedstrijd een doelpunt maakt of een assist geeft op het een na hoogste niveau van Nederland.

Logisch dus dat Erik ten Hag absoluut niet wilde dat Traoré voor de tweede seizoenshelft verhuurd zou worden. “Hij is fysiek heel sterk en brengt een hoop snelheid met zich mee."

"Ik zie een heel mooie ontwikkeling bij hem”, prees de trainer zijn pupil onlangs tijdens de persconferentie in aanloop naar de topper tegen , waarin de jongeling de geblesseerd uitgevallen Quincy Promes vlak voor rust mocht vervangen en wederom een verdienstelijke indruk maakte.

Bij Ajax rekent iedereen erop dat Traoré de absolute top kan halen en daarmee lijkt de club eindelijk de langverwachte rechtmatige opvolger van Patrick Kluivert gevonden te hebben. De club heeft een van de beste jeugdopleidingen ter wereld, maar het lukte al meer dan twintig jaar niet om een superspits af te leveren.

De Amsterdammers worden wereldwijd geroemd om hun aanvalsspel, maar de laatste jaren waren het vooral goede verdedigers als Matthijs de Ligt en middenvelders als Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart die via De Toekomst - ook het eerste voetbalthuis van Marco van Basten, Dennis Bergkamp en wijlen Johan Cruijff - doorstootten naar de wereldtop.

Nu is de hoop gevestigd op Traoré, die via een bijzondere constructie is opgeleid tot een echte Ajax-spits. De inmiddels negentienjarige goalgetter is opgegroeid in het straatarme Burkina Faso, waar hij al op jonge leeftijd werd gescout door de voetbalschool van oud-voetballer Rahim Ouédraogo (voormalig ).

Daar liet hij jarenlang zien over een neusje voor de goal te beschikken. Daarnaast was hij bovengemiddeld technisch en dat viel ook de Nederlandse zaakwaarnemer Ron Groener tijdens een trip door Afrika op. Hij tipte hem als zestienjarige bij Ajax en daarna ging het snel.

De Amsterdamse topclub zag ondanks zijn vermeende overgewicht meteen de potentie en besloot hem onder te brengen bij Ajax Cape Town, waar hij in alle rust en met professionele begeleiding kon wennen aan het wereldberoemde spelletje wat het grote Ajax zo graag speelt.

Traoré was dankzij zijn lessen van Ouédraogo technisch al redelijk onderlegd, dus werd hij vooral tactisch bijgeschoold, terwijl er ook volop aandacht was voor zijn beheersing van het Engels en het simpelweg leren leven als een professional.

De jonge spits ging met sprongen vooruit, won enorm veel aan spierkracht en profiteerde dankbaar van de kansen die Ajax hem bood. Dit alles ging op basis van goed vertrouwen, want de Amsterdammers konden hem volgens de regels van de FIFA voor zijn achttiende geen contract aanbieden.

Ajax nam dus een risico met de neef van ex-Ajacied Bertrand Traoré die nu bij speelt, maar kondigde op zijn achttiende verjaardag aan dat Lassina werd overgeheveld naar Amsterdam, waar hij meteen met het eerste elftal mee mocht op trainingskamp en daar veel indruk maakte op zijn nieuwe teamgenoten.

Traoré kwam te wonen bij een gastgezin en kon meteen volle bak meedraaien bij Jong Ajax, waar verder geschaafd werd aan zijn spel.

Een spits van Ajax moet goed kunnen meevoetballen, druk zetten op verdedigers, perfecte looplijnen hebben en een bal kunnen vasthouden zodat de vleugelaanvallers en middenvelders kunnen bijsluiten.

“Hij kan met de binnenkant van zijn voet heel precies en toch nog hard op doel schieten. Ik zeg niet dat hij verder alles al perfect kan, maar hij pakt dingen wel snel op”, concludeert Overmars in gesprek met Het Parool.

“Hij is een vrolijk kereltje en dat is ook belangrijk. Op weg naar de top wordt vijftig procent bepaald door kwaliteit en de andere helft is een mentale kwestie.”

Wat dat betreft zit het met Traoré wel goed. Zijn moeder was ooit aanvoerster van de nationale damesploeg van Burkina Faso en bij Ajax heeft hij drie perfecte leermeesters met Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en sinds kort ook Ryan Babel.

Lees beneden verder

Traoré zegt veel van hen te leren en ging onlangs bij talkshow Inside Ajax in op de vraag waar hij zichzelf over vijf jaar ziet. “Misschien, waarom niet, nog steeds bij Ajax."

"Ik heb dan de tijd om beter te worden en veel prijzen te winnen. Ik voel me goed hier, dus ik denk dat ik hier over vijf jaar nog steeds ben en in het eerste speel.”

De absolute wereldtop zal dus nog even geduld moeten hebben, maar Lassina Traoré komt eraan.