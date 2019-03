Lasse Schöne wil doemscenario vermijden: "Dat zou erg teleurstellend zijn"

Ajax is nog in de race voor drie prijzen, maar kan aan het einde van de rit ook met volledig lege handen achterblijven in Amsterdam.

De ploeg van Erik ten Hag staat momenteel vijf punten achter op in de en de confrontatie tussen de twee topclubs volgende week in de Johan Cruijff ArenA is dan ook cruciaal voor , weet Lasse Schöne. De ervaren middenvelder kan zich vinden in de stelling dat de Amsterdamse club verplicht is om kampioen te worden.

"We moeten dit seizoen, met zo'n sterke selectie, iets winnen", zegt de Deen in gesprek met Bold. "Als het weer een seizoen zonder prijzen wordt, dan zou dat heel erg teleurstellend zijn. We strijden nog op drie fronten, maar we weten ook dat het heel moeilijk zal worden om de te winnen. We zijn echter ook nog in de race voor de landstitel en spelen de bekerfinale."



De routinier baalt nog altijd van de 1-0 nederlaag tegen . "We hadden onze titelkansen in eigen hand. Nu niet meer, maar dat verandert niets aan het feit dat we nog steeds van PSV moeten winnen. Als we dat doen, ligt de hele titelstrijd weer open. PSV speelt op dit moment niet goed, maar morst alsnog weinig punten. Wij zullen thuis hoe dan ook moeten winnen."



Ajax is ook nog actief in de Champions League en speelt in april twee keer tegen . Schöne weet dat de verwachtingen in Europa 'erg hoog' zijn nu Ajax heeft uitgeschakeld. "We zijn bezig aan een lang seizoen en hebben al meer dan veertig wedstrijden gespeeld, maar in deze fase gelden geen excuses meer. We moeten het gewoon laten zien."