Lasse Schöne nieuwe recordhouder Ajax; mijlpaal voor Matthijs de Ligt

Lasse Schöne is sinds woensdagavond de buitenlandse speler met de meeste wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.

De 32-jarige Deen verscheen in De Kuip aan de aftrap van de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. Het is de 270ste wedstrijd voor de middenvelder in het shirt van de Amsterdammers en daarmee passeert hij Sören Lerby.

Afgelopen zondag evenaarde de routinier van Ajax oud-voetballer Lerby, die in zijn loopbaan 269 keer in actie kwam voor de club uit Amsterdam. De middenvelder was 62 keer trefzeker. Eerder slaagde Schöne erin om Jari Litmanen te passeren, die in totaal 255 wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax speelde.



Schöne maakte in de zomer van 2012 transfervrij de overstap van NEC naar Ajax. In eerste instantie werd hij gezien als een versterking voor in de breedte, maar hij speelde zich in de basis en is inmiddels bezig aan zijn zevende seizoen bij Ajax. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2020. Hij werd twee keer kampioen en won eenmaal de Johan Cruijff Schaal.



De wedstrijd van woensdagavond is ook een bijzondere voor aanvoerder Matthijs de Ligt. De negentienjarige verdediger komt voor de honderdste keer in actie in een officieel duel.