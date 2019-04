Lasse Schöne: "Hij kreeg zelfs zijn shirt terug, dat gebeurt ook niet vaak"

David Neres had zondag een belangrijk aandeel in de overwinning van Ajax op PSV (3-1).

Aan de rake strafschop van Dusan Tadic ging een overtreding van Daniel Schwaab op de aanvaller vooraf en de Braziliaan nam in de slotfase de 3-1 voor zijn rekening. Het was voor Neres sowieso al een schitterende week: in de oefeninterland tegen Tsjechië maakte hij zijn eerste minuten als A-international en gaf hij ook al zijn visitekaartje af.

"Ik hoorde dat hij in Brazilië wat mooie liedjes heeft gezongen en lekker veel heeft gedanst", lacht Lasse Schöne in gesprek met NUsport . "Hij zit er momenteel goed in. De vreugde na de 3-1 was mooi om te zien. Hij gooide zijn shirt het publiek in en kreeg hem zelfs terug. Dat gebeurt ook niet vaak. Hij mag van mij zo nog wel even doorgaan."



Schöne hoopt dat in de laatste zeven speelronden nog een keer puntenverlies lijdt én daarvan weet te profiteren. "Het maakt mij niet uit in welke wedstrijden ze dat doen, als ze het tenminste nog maar minimaal één keer doen", vertelt de Deen over de achterstand van twee punten op de Eindhovenaren. "Ze voelen onze hete adem weer in de nek. Dat is wat we wilden. Alleen staan zij er helaas nog wel het beste voor. Dat is vervelend."



"Het enige wat wij kunnen doen is de druk er vol op houden. Wij moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen en dan is het te hopen dat PSV nog een misstap begaat", zegt Daley Blind, die weet dat Ajax woensdag na eventuele winst bij voor het eerst in meer dan duizend dagen bovenaan de ranglijst van de zal verschijnen. PSV speelt immers een dag later, thuis tegen .



"Toch voelt dit voor mij niet als het slechten van een barrière", zegt Blind. "Het gaat erom op welke plek je staat aan het einde van het seizoen. We moeten gewoon de drie punten pakken tegen Emmen. Als we daar verliezen, dan hebben we al het harde werk van vandaag (zondag, red.) voor niets gedaan."