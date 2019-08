Lasse Schöne geniet in Italië: "Er zijn veel verschillen met Nederland"

Lasse Schöne heeft het prima naar zijn zin bij Genoa.

De middenvelder, die deze zomer de overstap maakte van naar de Italiaanse club, kijkt zijn ogen uit bij zijn nieuwe werkgever. "De eerste twee weken hier waren geweldig, net als het uitstekende 3-3 gelijkspel tegen ", vertelt Schöne op de persconferentie.

De Deen is erg positief over zijn overstap. "De stad is prachtig en de mensen bij de club hebben me erg geholpen. Het team is fantastisch en bestaat uit goede spelers en fijne mensen. De eerste indrukken zijn erg goed", zegt de 33-jarige middenvelder, die uitkijkt naar zijn eerste wedstrijd in Stadio Luigi Ferraris. "Iedereen vertelt me over ons stadion en de fans. Ik verwacht een hele mooie sfeer en kan niet wachten om in ons eigen stadion te spelen."

Lees beneden verder

Het valt Schöne op dat er veel verschillen zijn tussen Nederland en Italië. "In het Nederlandse voetbal verdedig je met het hele elftal en val je ook allemaal samen aan. De formatie die we hier gebruiken is anders dan die van Ajax. Bovendien denk ik dat de een van de beste competities ter wereld is. Het is mooi dat er steeds meer goede spelers komen om de competitie nog sterker te maken."

Met Aurelio Andreazzoli treft Schöne een ander type trainer dan hij gewend is. "Hij is een heel andere coach dan ik in het verleden heb gehad, maar hij wil op balbezit spelen en dat ligt me wel. Ik ben niet de juiste speler als je met lange ballen wilt spelen."

"Waar we met Genoa kunnen eindigen? We hebben pas een wedstrijd gespeeld, maar het doel is om het beter te doen dan vorig jaar." Vorig seizoen eindigde Genoa nipt boven de degradatiestreep op de zeventiende plek.