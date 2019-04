Lasse Schöne: "Dat doet Mauricio Pochettino slim, laat ze lekker"

Lasse Schöne kan niet veel met de uitspraken van Mauricio Pochettino over de favorietenrol voor , in aanloop naar de dubbele confrontatie met in de halve finales van de . In de optiek van de Argentijn is Ajax favoriet voor het bereiken van de finale omdat het team van Erik ten Hag zowel als in de knock out-fase van het Europese toernooi elimineerde.

"Dat doet hij slim. Laat ze lekker", reageert Schöne nuchter in gesprek met de Volkskrant . "Wij moeten ons gewoon concentreren op onszelf. Als wij het niveau van de laatste wedstrijden in de Champions League halen, kunnen we het Spurs erg moeilijk maken." Het huidige seizoen is in de optiek van Schöne alleen geslaagd wanneer er ook prijzen worden gepakt. Hij wil niet weer met een ontevreden gevoel terugkijken.



"Het seizoen van de finale in de was ook fantastisch, maar we stonden met lege handen. Dan kijk je terug met een ontevreden gevoel", herinnert de Deen zich nog goed. "Nu spelen we nog steeds om drie prijzen en we zitten al bijna in mei. Dat is fantastisch. We willen prijzen winnen. Dat moet nu gebeuren. We zijn zo dichtbij."



Schöne heeft ook dit seizoen een aantal keer moeten terugvechten. "Het leven gaat niet altijd over rozen, een voetbalcarrière zeker niet. Je moet sterk in je schoenen staan en willen terugvechten. Dat vind ik niet meer dan normaal." Dat ziet hij bij iedereen terug. "Ik merk dat er iets in de groep heerst van: dit mogen we niet meer laten gaan. We zijn zo dichtbij. We laten dit seizoen zien dat we een goed team zijn en dat we elkaar niet laten vallen. Dat is heel belangrijk in deze fase."