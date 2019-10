"LASK speelt anders dan de meeste teams die we tegenkomen"

Mark van Bommel strijdt donderdagavond met PSV tegen het LASK Linz van coach Valérien Ismaël in de Europa League.

De trainers kennen elkaar, want beiden waren tegelijkertijd bij actief. Van Bommel is onder de indruk van de speelwijze van de club uit Oostenrijk. "Ze spelen anders dan de meeste clubs die wij tegenkomen. Vollgas, een manier waar ik wel van hou."

"Of ik dat van hem had verwacht als trainer? Zijn speelwijze was als speler ook zo. Altijd en elke dag honderd procent geven, volle bak gaan", vervolgt Van Bommel, geciteerd door De Telegraaf.

"Daarom is hij ook zo ver gekomen. En zo speelden wij ook destijds bij Bayern. Dat werd gevraagd en zo heb ik zelf ook altijd gespeeld. Dus wat dat betreft, lijken we wel op elkaar."

Ismaël is blij om zijn voormalig teamgenoot weer tegen te komen. "Als trainer is hij op de bank nu zeer rustig, dat was hij destijds op het veld bij Bayern niet", aldus de Fransman.

"Toen was hij hard op de bal. Hij was slim, zeer bedreven in de ballen inspelen van achteruit, goede passes. Daarin herken ik duidelijk zijn handschrift bij zijn ploeg en zijn visie op het voetbal uit onze tijd bij Bayern."

De trainer van LASK Linz vertelt dat hij en Van Bommel goed met elkaar konden opschieten tijdens hun gezamenlijke periode bij Bayern. "In Duitsland hebben we tweehonderd meter van elkaar gewoond."

"Privé trokken we veel met elkaar op, ook de vrouwen en kinderen. Hij had een ridgeback en ik een herdershond, dus we zijn vaak gaan wandelen, hebben veel gelachen."