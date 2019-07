LASK Linz volgende CL-tegenstander voor PSV of FC Basel

PSV weet waar het aan toe is als de club ten koste van FC Basel de derde voorronde van de Champions League weet te bereiken.

De winnaar van het tweeluik tussen de Eindhovenaren en de Zwitsers werd maandagmiddag tijdens de loting namelijk gekoppeld aan LASK Linz, de nummer twee van Oostenrijk van het afgelopen seizoen.

begint het -avontuur dinsdagavond in eigen huis tegen FC Basel, terwijl de return voor volgende week dinsdag in Zwitserland op het programma staat. Als de ploeg van trainer Mark van Bommel daarin door weet te stoten naar de volgende ronde, zal het tegen LASK opnieuw als eerste een thuiswedstrijd spelen.

Een nederlaag over twee wedstrijden tegen Basel betekent echter dat er meteen een einde komt aan de deelname aan het miljardenbal. PSV stroomt in dat geval in in de derde voorronde van de en zal dan af moeten zien te rekenen met FC Fehérvár (Hongarije), Sturm Graz (Oostenrijk), Yeni Malatyaspor (Turkije), Aberdeen (Schotland) of FK Ventspils (Letland) om de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken. De loting voor dat tweeluik volgt later op de maandag.

PSV neemt het, bij winst op FC Basel, op dinsdag 6 of woensdag 7 augustus eerst in Eindhoven op tegen LASK. De return in Linz staat voor dinsdag 13 of woensdag 14 augustus op het programma.