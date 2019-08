Lars Veldwijk weigert 'heel lucratieve' aanbieding: "Ik volg mijn gevoel"

Lars Veldwijk heeft een aanbieding uit Iran naast zich neergelegd, zo bevestigt de spits donderdagmiddag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Een niet nader genoemde club uit dat land heeft zich woensdag voor de spits gemeld, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest: "Dat aanbod was heel lucratief", vertelt Veldwijk aan de ochtendkrant.

"Maar ik volg mijn gevoel. Ik heb het heel goed naar mijn zin bij . Ik wil alleen weg als er iets heel moois komt", gaat hij verder. De aanvaller zou graag nog eens in het buitenland aan de slag gaan, terwijl zijn club ook wil meewerken als het juiste bedrag op tafel komt.

De Spangenaren wensen naar verluidt een half miljoen euro te ontvangen voor de 27-jarige Veldwijk, die nog een jaar vastligt. Technisch manager Henk van Stee geeft wel aan dat hij Veldwijk een ultimatum heeft gesteld: na 21 augustus mag hij Het Kasteel niet meer verlaten.

"Als club moeten we ook verder. We denken graag mee met Lars. Maar wel tot op zekere hoogte", stelt Van Stee. "De komende dagen krijgt hij nog de kans een nieuwe club te vinden. Lukt hem dat niet, dan willen we dat zijn focus weer volledig op Sparta gaat. We zien in Lars nog steeds een belangrijke speler."

Veldwijk had met 24 doelpunten in de vorig seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van Sparta. In de huidige voetbaljaargang in de was hij al trefzeker tegen en .