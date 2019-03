Lars Unnerstall vormt 'bedreiging' voor PSV: "Ik wil punten pakken"

Lars Unnerstall behoort de voorbije weken tot de betere keepers van de Eredivisie, al leidt dat niet altijd tot meer punten voor het VVV-Venlo.

Voor de doelman, die zaterdag tegen Excelsior (1-0) een belangrijke rol vervulde, wacht zondag een pikant duel: koploper en eigenlijke werkgever PSV komt op bezoek in Noord-Limburg en dus vormt de Duitser wellicht voor PSV het grootste gevaar qua puntenverlies in de titelstrijd.

"Als PSV hier gelijkspeelt of verliest, is dat echt niet dé reden dat ze geen kampioen worden'', zegt Unnerstall stellig in het Algemeen Dagblad . "Mensen denken dat een speler dan de hele week alleen maar daarmee bezig is. Maar het is gewoon hetzelfde als wanneer ik tegen Ajax zou spelen."



"Een grote club, een kans om je te onderscheiden. Ik speel voor VVV en ik wil punten pakken voor VVV." Unnerstall ondertekende vorig jaar zomer een meerjarig contract met PSV, op voorwaarde dat hij nog een seizoen in Venlo zou blijven. Hij houdt de prestaties van PSV in de gaten. "Maar in Duitsland is het moeilijk om de eredivisie te zien. Ik volg de meeste wedstrijden via de app, lees het nieuws in de kranten."



De kans is groot dat PSV niet doorgaat met Eloy Room, die in het bezit van een aflopend contract is en graag meer wil spelen. Of Jeroen Zoet een transfer maakt, is maar de vraag. "Of hij blijft of vertrekt, het maakt mij allemaal niet uit. Dat merk ik wel", zegt de Duitser over de eerste keeper van PSV. "Ik wil gewoon spelen."