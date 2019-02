Lappenmand Ajax raakt voller: "Ze kunnen beiden niet spelen"

Ajax is zaterdagavond op eigen veld tegen VVV-Venlo uit op eerherstel en trainer Erik ten Hag moet puzzelen in zijn verdediging.

Hij kan tegen de Limburgers weer beschikken over Nicolás Tagliafico, maar moet het wel stellen zonder twee andere verdedigers. Tagliafico ontbrak tegen zowel Heerenveen als Feyenoord vanwege een knieblessure. De Argentijn werd in het competitieduel met Heerenveen op de linksbackpositie vervangen door Daley Sinkgraven, terwijl Daley Blind tegen Feyenoord optrad op linksachter.

Ten Hag geeft vrijdagmiddag op een persconferentie aan dat Tagliafico tegen VVV weer beschikbaar is. Of de Zuid-Amerikaan ook zal starten, kan de oefenmeester van Ajax niet bevestigen. Lisandro Magallán en Noussair Mazraoui zijn tegen VVV in elkaar geval niet van de partij.

Magallán, die tegen Feyenoord als basisspeler zijn eerste minuten in de Eredivisie maakte voor Ajax sinds zijn winterse komst van Boca Juniors, kampt met een bovenbeenblessure, terwijl Mazraoui vanwege hamstringklachten zal ontbreken. "Ze kunnen beiden niet spelen. Ik denk dat Mazraoui alleen dit weekend niet kan spelen, maar voor Magallán kan het wat langer duren", aldus Ten Hag.



De keuzeheer bevestigt dat Ajax een bewogen week achter de rug heeft, na het echec tegen Feyenoord. Ten Hag geeft aan diverse gesprekken gevoerd te hebben met zijn spelers, zowel individueel als in groepsverband. Hij wenst nu weer vooruit te kijken. "Het is klaar geweest. Er zijn harde woorden gevallen, maar je kunt weleens een tegenvaller hebben. Dat moet je dan kritisch analyseren, maar daarna moet je weer verder gaan. De spelers hebben elkaar er onderling ook op aangesproken."



Ajax moest door het verlies tegen Feyenoord een flinke pas op de plaats maken in de titelrace: koploper PSV geniet met nog vijftien competitieduels voor de boeg een voorsprong van vijf punten op de Amsterdamse titelrivaal. Ajax maakte tegen zowel Heerenveen als Feyenoord een lichtzinnige indruk, erkent ook Ten Hag.

"We hebben tegen Heerenveen en Feyenoord tien doelpunten geïncasseerd. Dat is niet goed, het is zelfs slecht. Het heeft alles te maken met een bepaalde vorm van taakdiscipline. We hebben er tijdens het winterse trainingskamp in de Verenigde Staten ook voor gewaarschuwd, maar het is niet opgepikt", besluit de keuzeheer.