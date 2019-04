Laporte: "Manchester City is sterker dan Liverpool"

Aymeric Laporte stelt dat Manchester City sterker is dan Liverpool, waar beide ploegen strijden om de titel in de Premier League.

staat twee punten achter in de Premier League en heeft een wedstrijd minder gespeeld, als de laatste fase van het seizoen nadert. Na het winnen van de dit seizoen, is de ploeg van Josep Guardiola nog in de race voor de quadruple, waar in de kwartfinale van de een tweeluik wacht met en in de -finale of de tegenstander wordt.

"Als je bijna elke wedstrijd wint, heb je het gevoel dat je in een fantastisch team speelt. Je moet door blijven gaan, alles proberen te winnen, dat is wat we hier willen", vertelt Laporte in gesprek met Téléfoot . "Het behorentot de beste in de competitie is een belangrijke beloning en ik hoop dat het jaar in stijl eindigt met verschillende titels."

"Zijn we sterker dan Liverpool? Ik zou zeggen ja, maar het zal een beetje anders zijn. Liverpool heeft een erg goede ploeg, maar ik hoop dat we het verschil zullen maken. Ik ben hier om elke mogelijke titel te winnen, inclusief de Champions League... Het doel is om de finale te bereiken."

Ondanks dat Laporte een belangrijke schakel is bij the Citizens , speelde de centrale verdediger nog geen enkele interland voor Frankrijk. Persoonlijke problemen tussen de 24-jarige linkspoot en bondscoach Didier Deschamps zouden ten grondslag liggen aan zijn aanhoudende afwezigheid in het team, maar Laporte is verrast dat hij niet is opgeroepen.

"Ik heb alle jeugdteams doorlopen, ik was aanvoerder, maar het belangrijkste van vandaag is de club en daar ben ik op gefocust. Ik heb niet de kans om voor Frankrijk te spelen en ik concentreer me op Manchester City."

"Als ze me zouden bellen, zou ik heel blij zijn. Het is een droom om voor Frankrijk te spelen. Josep Guardiola was erg verrast dat ik dit seizoen was opgeroepen, maar we hebben er niet over gesproken."