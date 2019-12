Langverwachte rentree Afellay hoogtepunt bij dikke overwinning PSV

PSV heeft zaterdagavond een eenvoudige en ruime overwinning geboekt op Fortuna Sittard.

De geplaagde ploeg van trainer Mark van Bommel zegevierde op eigen veld met 5-0 over de Limburgse laagvlieger.

heeft de derde plaats op de ranglijst weer overgenomen van en heeft nu na zestien competitiewedstrijden tien punten minder dan koploper . Het hoogtepunt van de wedstrijd was de langverwachte rentree van Ibrahim Afellay, acht minuten voor tijd.

Na slechts één overwinning in de laatste negen wedstrijden in alle competities had PSV zich vermoedelijk geen prettigere tegenstander kunnen wensen. pakte dit seizoen in zeven uitduels immers pas één punt en leek zodoende op voorhand weinig uit te kunnen richten in het Philips Stadion.

De Limburgse formatie bood uiteindelijk ook weinig tegenstand, al maakte PSV een gretige indruk. Het elftal van Van Bommel begon sterk aan de wedstrijd en dacht al na vijf minuten spelen op voorsprong te komen. Een doelpunt van Ritsu Doan werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

Drie minuten later kon Doan echter alsnog juichen. De Japanner werd in de zestien op maat bediend door Steven Bergwijn en kopte uiteindelijk vanaf ongeveer zeven meter de 1-0 tegen de touwen. Denzel Dumfries en Doan misten daarna kansen, alvorens Donyell Malen in de 26ste minuut alsnog voor de 2-0 zorgde.

De spits steeg bij een voorzet van Michal Sadílek hoog boven zijn directe tegenstander uit en kopte de bal uiteindelijk zeer overtuigend voorbij Alexei Koselev. Uiteindelijk sloeg PSV op slag van rust ook nog voor een derde maal toe.

Bergwijn bepaalde de ruststand vanaf de strafschopstip op 3-0, nadat hij zelf in de zestien was gevloerd door Martin Angha. Van Bommel zag in de tweede helft gelegenheid om te experimenteren en bracht direct na de onderbreking Érick Gutiérrez binnen de lijnen als vervanger van Pablo Rosario.

De Mexicaan ging zodoende spelen op het middenveld samen met Ryan Thomas en Mohamed Ihattaren. Laatstgenoemde bracht na zeven minuten spelen in het tweede bedrijf de 4-0 op het scorebord.

Ihattaren benutte een strafschop na een overtreding van opnieuw Angha op ditmaal Malen en groeide met zijn 17 jaar en 298 dagen uit tot de jongste -speler die scoort uit een strafschop. Het oude record stond op naam van Ronald Koeman (17 jaar en 352 dagen).

Na de goal van Ihattaren begon het PSV-publiek zich te roeren en te roepen om de komst van Afellay. De routinier kwam sinds zijn zomerse terugkeer in Eindhoven nog niet in actie in een officiële wedstrijd, maar mocht zich na ongeveer een uur voetballen gaan warlopen van Van Bommel.

Uiteindelijk kwam de invalbeurt van Afellay er in de 82ste minuut. De middenvelder betrad het veld als vervanger van Denzel Dumfries en nam direct de aanvoerdersband over van de rechtsback.

Ondertussen zocht PSV geduldig naar een nieuwe opening in de defensie van Fortuna Sittard en die werd kort na de rentre van Afellay ook gevonden. De eveneens ingevallen Cody Gakpo kon van dichtbij scoren na een lage voorzet van Malen.