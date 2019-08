Langst dienende speler Arsenal is status alweer kwijt door transfer

Carl Jenkinson verlaat Arsenal en gaat verder bij Nottingham Forest, zo maken beide clubs woensdag wereldkundig.

De 27-jarige verdediger tekent een driejarig contract bij de club uit de Championship, al worden over de transfersom geen mededelingen gedaan. Jenkinson kan zaterdag tegen Leeds United al zijn debuut maken.

Jenkinson begon zijn spelersloopbaan bij Charlton Athletic, dat hem in 2011 aan verkocht. De rechtsback, van kinds af aan een supporter van the Gunners , kwam in de afgelopen acht seizoenen tot zeventig wedstrijden in het shirt van Arsenal, met een doelpunt als resultaat.

Jenkinson veroverde echter nooit een vaste plaats in de defensie van de Londense club. Arsenal leende Jenkinson tussendoor uit aan en Birmingham City.

De kersverse aanwinst van Nottingham speelde jeugdinterlands voor zowel Engeland en Finland en maakte in 2012 zijn debuut voor the Three Lions . Jenkinson veroverde in 2014 de met Arsenal. De Londenaren winnen deze prijs ook in 2015 en 2017, maar toen speelde de flankspeler op huurbasis elders.

Jenkinson was slechts een dag de langstzittende speler binnen de Arsenal-selectie, want Laurent Koscielny, die in 2010 bij Arsenal tekende, maakte dinsdag de overstap naar Girondins . De 33-jarige verdediger speelde een jaar langer voor de verliezend -finalist van afgelopen seizoen dan Jenkinson.