Langer verblijf Advocaat niet uitgesloten: "Die geluiden worden steeds harder"

Dick Advocaat loste Jaap Stam af bij Feyenoord en de ervaren coach verbond zich in eerste instantie tot het einde van dit seizoen aan de club.

De kans bestaat echter dat Advocaat langer werkzaam zal zijn in De Kuip, zo beaamt ook algemeen directeur Mark Koevermans.

"De geluiden van nog een jaar Advocaat worden steeds harder. Dat is logisch als je sportief succes hebt. Maar technisch directeur Frank Arnesen gaat nu officieel beginnen. En die gaat erover", tekende het Algemeen Dagblad tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie op uit de mond van Koevermans.

"We hebben de tijd tot april of zelfs mei om te beslissen. We gaan er gewoon rustig naar kijken. Dat wil Dick zelf ook. Hij zegt dat zijn laatste club is, dat geeft ons iets meer tijd. Maar het is niet uitgesloten dat hij inderdaad langer blijft." De Telegraaf voegt toe dat de oefenmeester voorlopig niet met de club in gesprek wil over een nieuw contract.

Lees beneden verder

Koevermans sprak zich op het evenement verder uit over de rolverdeling tussen de directie en de Raad van Commissarissen. In de afgelopen maanden bemoeide de RvC zich ook met voetbalinhoudelijke zaken en speelde president-commissaris Toon van Bodegom bijvoorbeeld een grote rol in de komst van Marcos Senesi. "De directie zet het beleid uit en de Raad van Commissarissen controleert", schept Koevermans nu echter duidelijkheid.

"In een eerdere fase was ik interim algemeen directeur. En Sjaak Troost was interim technisch directeur. Het was toen goed dat we werden geholpen, bijvoorbeeld door Toon van Bodegom. Maar Frank Arnesen gaat beginnen als technische man en ik ben hier de algemeen directeur."

Koevermans, die nog niet weet of het budget de komst van een nieuwe spits toe zal laten, spreekt daarom ook van een 'andere situatie': "De Raad van Commissarissen moet puur gaan controleren, dat is de enige manier waarop het werkt. En die afspraken zijn ook zo gemaakt."